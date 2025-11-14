Lediga jobb som interimschefer till vår kund i Malmö
Lediga uppdrag som Interimschef hos Hyrpersonal Sverige
Hyrpersonal Sverige är en ledande aktör inom bemannings- och rekryteringsbranschen, som erbjuder spännande möjligheter inom både privat och offentlig sektor. Vi söker nu efter en engagerad interimschef som vill växa i sin yrkesroll och bidra till organisationers utveckling under övergångsperioder. Som interimschef kommer du att arbeta som tillfällig ledare och ha ansvar för att lösa problem och leda team effektivt.
Som interimschef hos oss får du möjligheten att bredda din erfarenhet, utveckla dina ledarskapsfärdigheter och bygga på din professionella kompetens. Det är en utmärkt möjlighet att skapa en meningsfull karriär samt lägga värdefulla erfarenheter till ditt CV.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
* Ansvara för ledning och problemlösning
* Leda team under övergångsperioder
* Bidra till organisationers utveckling och tillväxt
Erfarenhet och kvalifikationer:
* Erfarenhet av ledarskap inom liknande roller
* Förmåga att hantera förändringar och utmaningar effektivt
* Goda kommunikations- och samarbetsfärdigheterDina personliga egenskaper
* Initiativtagande och resultatinriktad
* Flexibel och anpassningsbar
* Förmåga att inspirera och motivera andra
Om du är intresserad av att utveckla din karriär som interimschef och ta del av lediga tjänster hos oss, skicka in din intresseanmälan redan idag! Vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna samt SEKO, vilket skapar en trygg arbetsmiljö för dig som konsult hos oss. Vi strävar efter att stötta dig i dina uppdrag och finns alltid tillgängliga för frågor och funderingar.
Att arbeta som interimschef hos Hyrpersonal Sverige är både utvecklande och meriterande. Ta chansen att forma din framtid och växa tillsammans med oss!
Just NU söker vi attraktiva interimschefer inom Ekonomi och HR
Anlita en interimskonsult
Fördelarna med interimskonsulter är att man ofta tar in en något överkvalificerad konsult som har lång erfarenhet och kompetens från liknande uppdrag och som snabbt kan sätta sig in i rollen och ta ansvar från start. Vi på Hyrpersonal Sverige har över 20 års erfarenhet av att hitta rätt match av interimskonsult utifrån kundens specifika behov. Vi gör vårt hantverk med kvalité i en effektiv process och förstår det enorma värdet av att matcha rätt uppdrag med rätt person. Vi levererar stabilitet, spetskompetens och nya perspektiv.
Samtliga uppdrag interim management är i detta stadie strikt konfidentiellt.
Vill du inte skicka in ditt CV genom vårt system går det bra att skicka mail till interim@hyrpersonal.net
