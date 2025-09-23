Ledig tjänst, personlig assistent i Borgsjöbyn! (ca 60%)
2025-09-23
Letar du efter ett omväxlande och meningsfullt arbete? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker nu personal till en ledig tjänst på ca 60%.
Jag bor i Borgsjöbyn och ser gärna att du har möjlighet att ta dig hit på egen hand, då kollektivtrafiken är begränsad.
Om dig
Vi söker dig som är positiv, empatisk och har förmågan att arbeta självständigt. Du tar ansvar, är flexibel och kan fatta egna beslut. Lyhördhet, respekt för andras livsstil och en lösningsorienterad inställning är viktiga egenskaper. Social kompetens och personlig mognad värderas högt.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav.
Om arbetet
Som min assistent kommer du att stödja mig i vardagen, både i mitt hem och där jag befinner mig. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Promenader
Matlagning
Städning
Personlig hygien
Arbetspassen är förlagda under dag-, kvälls- och nattid enligt schema. Arbetstiderna är mellan 08 - 17 samt 18 - 06, både vardagar och helger, med jour under nattetid,
Du behöver ingen specifik vårdutbildning, men det är meriterande. Det viktigaste är att vi fungerar bra tillsammans. Observera att det finns djur i hemmet, så du bör inte vara allergisk.Publiceringsdatum2025-09-23Så ansöker du
Känner du att du passar in i rollen? Sök redan idag!
Gå in på www.a-assistans.se
Skapa en profil
Klicka på "Lediga tjänster" och ansök till denna tjänst
Vi behandlar ansökningarna löpande, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
OM OSS: A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har ca 600 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Stockholm, Östersund och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr per år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: melanie.vanderboom@a-assistans.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963), http://www.a-assistans.se
843 31 BRÄCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A-Assistans Östersund Jobbnummer
9521542