Ledig tjänst: Nagelterapeut/nagelteknolog
Nabieva, Nargis / Hälsojobb / Lindesberg Visa alla hälsojobb i Lindesberg
2025-09-11
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nabieva, Nargis i Lindesberg
Älskar du att arbeta med naglar och skapa vackra resultat som gör kunderna glada? Då kan du vara den vi söker!
Om jobbet:
Vi söker en engagerad och kreativ nagelterapeut/nagelteknolog som vill bli en del av vår studio. Du kommer att arbeta med pedikyr,manikyr, gellack, förlängningar och design - allt utifrån kundens önskemål.
Vi söker dig som:
Har utbildning eller erfarenhet inom nagelvård/nagelteknologi
Är noggrann, serviceinriktad och kreativ
Trivs med kundkontakt och vill ge bästa möjliga upplevelse
Är ansvarstagande och gillar att arbeta självständigt
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: Nergiznebiyeva0829@icloud.com Arbetsgivare Nabieva, Nargis
Kristinavägen 25 (visa karta
)
711 30 LINDESBERG Arbetsplats
N&N Nagel Studio Jobbnummer
9503196