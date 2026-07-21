Ledig Stol För Barberare & Frisör
Gent's Groom Room AB / Hälsojobb / Lund Visa alla hälsojobb i Lund
2026-07-21
, Lomma
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Vill du driva din egen verksamhet i en modern och väletablerad salong på Lilla Fiskaregatan i Lund?
Vi söker en engagerad barberare eller frisör som vill hyra en stol i en trivsam och professionell salong med ett attraktivt centralt läge.
Vi erbjuder:
• Centralt läge på Lilla Fiskaregatan i Lund
• Modern och fullt utrustad salong
• Flexibla villkor
• Låg introduktionshyra under de första månaderna för att hjälpa dig att komma igång
• Möjlighet att bygga upp din egen kundkrets i din egen takt
• Trevlig arbetsmiljö och stöd under uppstartsperioden
Oavsett om du redan har en egen kundkrets eller vill starta upp din verksamhet är du varmt välkommen att kontakta oss.
Kontakta oss för mer information eller för att boka ett besök.
Gent's Groom Room
Lilla Fiskaregatan 8B, Lund Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: mrtkrc@live.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gent's Groom Room AB
(org.nr 559247-9355)
Lilla Fiskaregatan 8 B (visa karta
)
222 22 LUND Jobbnummer
10008566