Ledig jobb processoperatör till Cytiva i Uppsala! - Manpower AB - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Manpower AB

Manpower AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Uppsala2021-07-07Vi är Cytiva, en global leverantör av teknologier och tjänster som främjar och påskyndar utvecklingen och tillverkningen av terapier. Som tidigare del av GE Healthcare har vi ett rikt arv av värdefull erfarenhet och en nystart sedan 2020.Våra kunder bedriver livsavgörande forskning och produktion, alltifrån biologisk forskning till utveckling av nya vacciner, läkemedel, cell- och genterapier. Vårt uppdrag är att leverera verktygen och tjänsterna som de behöver, allt för att kunna leverera snabbare och säkrare vård till patienter.Manpower söker nu processoperatör till vår kund Cytiva i Uppsala. Du arbetar tillsammans med trevliga kollegor på en avdelning med moderna och automatiserade system/processer. Trivs du inom branschen Life Science och vill vara del av ett värdefullt jobb och arbeta på ett företag som ligger i framkant när det gäller att utveckla nya lösningar för att förbättra människors hälsa - Välkommen att söka!Du arbetar tillsammans med trevliga kollegor på en avdelning med moderna och automatiserade system/processer. Trivs du inom branschen Life Science och vill vara del av ett värdefullt jobb och arbeta på ett företag som ligger i framkant när det gäller att utveckla nya lösningar för att förbättra människors hälsa. Du blir anställd av Manpower och uthyrd som konsult till kund Cytiva på ett långsiktigt uppdrag.Du arbetar tillsammans med trevliga kollegor i olika team inom produktion och tillverkning på en härlig arbetsplats. Arbetstider är heltid, dagtid, skiftarbete kan förekomma beroende på avdelning du arbetar på och du blir anställd konsult hos Manpower och uthyrd till kund. Det är bra bussförbindelser samt cykelvägar i Uppsala samt parkering om du använder bil för pendling. Närhet till träningslokal och restauranger.Om tjänstenDu kommer arbeta på en avdelning med moderna och automatiserade system/processer. Du tillhör ett mindre arbetslag och arbetar tillsammans med kollegor i team men även mycket självständigt med och eget ansvar. Arbetsuppgifterna ställer krav på noggrannhet. Du kommer arbeta med och lära dig visa delar av biokemisk process samt göra en del labbarbeten såsom provtagning och analyser samt övervakning med hjälp av olika analysutrustningar. Din roll innebär att arbeta med datorn som arbetsverktyg och du har nytta av tidigare erfarenheter från laboratoriearbete.Arbetsuppgifter som kan förekomma i de olika rollerna är:* Testning* Kvalitetskontroller och övervakning av process* Avsyning delvis med hjälp av mikroskop* Dokumentation av tillverkning och testning i batchprotokoll och datasystem* Felsökning vid produktionsproblem* Montering och packning av produkt i renrum* Provtagning och enklare analyser i processlabVem kan söka?Vi söker dig som är engagerad kan arbeta självständigt och ta ansvar.Du är nyfiken, snabb att lära dig nytt och inspireras av utmaningar! Som person är du kvalitets- och säkerhetsmedveten och noggrann.Vidare ser du sig som en person som är driven och framåtsträvande och trivs i ett mycket varierat jobb och gillar att samarbeta tätt i ett team med stort ansvar. Du ser dig som en person som kan arbeta proaktivt och se nya tillvägagångssätt samtidigt som du gärna ber om hjälp vid problemlösning. Viktigt för dig är att leverera med hög kvalité mot slutkund och är mycket noggrann och trivs med detaljer.Vi ser att du har minst gymnasiekompetens och ett par års arbetslivserfarenhet som operatör/processoperatör.Krav för tjänsten är:* Gymnasieutbildning, teknisk, kemi, naturvetenskaplig eller annan teknisk inriktning* Mycket god svenska i tal och skrift* Tidigare erfarenhet som processoperatör inom tillverkning och gärna kemisk tillverkning* Erfarenhet från labbarbete såsom provtagning och analyser* Grund engelska i tal och skrift* Mycket god data och it- vana och dokumentation i systemMeriterande är om du har erfarenhet från biotech- eller läkemedelsprocesser som operatör eller tidigare erfarenhet av Magic eller Oracle.Vad kan vi erbjuda dig?Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.Såhär söker du jobbet!Det är enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen och följ de tre korta stegen. Vi tar inte emot ansökningar genom andra kanaler utan det är via vår hemsida du ansöker. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.Har du problem med din ansökan är du välkommen att kontakta vår kunniga webbsupport på 0771-55 99 10.Har du frågor gällande jobbet i sig kan du kontakta asa.tiderman@manpower.sFör fler jobbtips, Gilla oss på Facebook!Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Temporary2021-07-07Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-07-17Manpower AB5852397