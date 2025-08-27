Ledare öppen träffpunkt unga vuxna med psykisk ohälsa
2025-08-27
Hej! Vi är en idéell förening för personer med psykisk ohälsa med lokal i ett före detta konditori i Gubbängen. Vi startar öppen verksamhet en kväll i veckan kl 17-20 för unga vuxna 16-27 år med psykisk ohälsa.
Tänkt upplägg är att man är tre ledare. Fika & mysa i soffan, spela spel, pyssla med nått i vår konstverkstad, hänga i datarummet, fixa mat/baka. Upplägg lite som en fritidsgård.
Man kan också göra upp tillsammans med deltagarna om aktiviteter utanför lokalen på andra dagar & tider
Vi söker dig som är lyhörd, vänlig, bra på att ta personer och skapa kontakt, och tycker att det är meningsfullt att bara umgås eller göra något tillsammans. Du måste ha erfarenhet av att jobba med unga personer, även unga med psykisk ohälsa, typ lärare, fritidsledare, fältassistent, socialsekreterare, behandlingspedagog, ungdomsledare. Du bör inte vara alltför långt i ålder från målgruppen. Meriterande med kunskaper i utvecklingspsykologi, anknytningsteori, gruppsykologi, socialt arbete.
Projekt som pågår fram till 15 december, eventuellt årsskiftet
Timanställning. Start i mitten på september
Sista dag att ansöka är 2025-09-03
Arbetsgivare Rsmh SOS - Söder OM Söder
