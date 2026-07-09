Ledande tekniker till Siccum i Luleå
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2026-07-09
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Siccum är ett innovativt miljöteknikbolag som utvecklar och tillämpar frysavvattning – en effektiv och hållbar metod för att avvattna material och återvinna värdefulla resurser. Genom att kombinera teknik, miljönytta och kostnadseffektivitet hjälper Siccum sina kunder att minska avfall, sänka kostnader och bidra till en mer hållbar framtid. Bolaget har en stark teknisk kompetens, ett praktiskt arbetssätt och präglas av korta beslutsvägar och stort engagemang.
Vill du ta en viktig roll i den dagliga driften och kombinera praktiskt tekniskt arbete med ansvar och problemlösning? Är du en erfaren tekniker som gillar att ta initiativ, hitta lösningar och vara en person som kollegor kan vända sig till? Då kan rollen som ledande tekniker hos Siccum vara rätt för dig.
Siccum söker nu en ledande tekniker till sin verksamhet i Luleå. I rollen blir du en viktig del av den operativa driften där du arbetar nära tekniken, utrustningen och teamet. Du bidrar med din erfarenhet, driver tekniska frågor framåt och är med och utvecklar verksamheten.
Information om tjänsten
Siccum är ett företag i framkant inom frysavvattning – en teknik som möjliggör kostnadseffektiva och miljövänliga sätt att hantera avfall och återvinna värdefulla resurser. Med bas i Luleå och Pajala arbetar Siccum för att optimera avvattning av olika material, vilket leder till både ekonomiska och miljömässiga vinster.
Nu söker Siccum en ledande tekniker till sin verksamhet på Bergnäset i Luleå.
Rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och du anställs direkt hos Siccum. Frågor kring tjänsten hänvisas till hanna.degerhall@pn.se
(mailto:hanna.degerhall@pn.se
).Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Som ledande tekniker hos Siccum får du en central roll i den dagliga driften. Du arbetar praktiskt med teknik, drift och underhåll samtidigt som du fungerar som en teknisk resurs och ett stöd för teamet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbeta praktiskt med drift, felsökning och underhåll av frysavvattningsutrustning.
Identifiera tekniska utmaningar och bidra till att hitta lösningar.
Vara ett tekniskt stöd för kollegor i det dagliga arbetet.
Säkerställa att utrustning och processer fungerar enligt krav på kvalitet och säkerhet.
Bidra till förbättringar av arbetssätt, rutiner och tekniska lösningar.
Planera och prioritera arbetsinsatser utifrån verksamhetens behov.
Vara delaktig i utveckling av verksamheten och skapa struktur i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har erfarenhet från industri, produktion, mekanik, process eller annan teknisk verksamhet. Du trivs med att arbeta praktiskt, tar ansvar och gillar att lösa tekniska problem.
Vi tror att du:
Har god teknisk förståelse och erfarenhet av felsökning.
Är van vid att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Är lösningsorienterad och gillar att utveckla arbetssätt.
Tar ansvar och bidrar med din erfarenhet till teamet.
Är noggrann, säkerhetsmedveten och kvalitetsfokuserad.
Har B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Industriell drift och produktion.
Mekanik, el eller automation.
Underhåll av maskiner och teknisk utrustning.
Arbete med processutrustning.
Förarbevis för hjullastare.
Viktigast för denna rekrytering är att du är tekniskt kunnig, engagerad och vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med Siccum.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid (anställningen inleds med 6 månaders visstidsanställning)
Placeringsort: Luleå
Urval: Sker löpande
Kontakt: Hanna Degerhäll
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på hanna.degerhall@pn.se
(mailto:hanna.degerhall@pn.se
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://www.siccum.se/
972 54 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Siccum AB Kontakt
Konsultchef
Hanna Degerhäll hanna.degerhall@pn.se +46738004708 Jobbnummer
9997719