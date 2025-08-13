Ledande Tekniker Till Isec - Helsingborg
Processbemanning Svenska AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Helsingborg
2025-08-13
Vill du vara med och leda monteringsarbetet i ett innovativt teknikföretag i tillväxt? Åt ISECs vägnar söker vi nu en engagerad och strukturerad Ledande tekniker till deras team i Helsingborg!
Som ledande tekniker hos ISEC blir du en nyckelperson i deras verksamhet. Du arbetar nära Head of Operations och ansvarar för att leda och organisera det dagliga arbetet i produktionen och du kommer även själv vara med och montera i produktion. Du säkerställer att produkterna monteras effektivt, med hög kvalitet och levereras i tid till kund. Du är den naturliga kontaktpunkten för teamet i det dagliga arbetet och bidrar aktivt till att förbättra ISECs processer. Tjänsten är en arbetarroll inom kollektivavtalsområdet och inte en tjänstemannaroll.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter efterlevs
Planera och organisera produktion och resursbehov
Leda och övervaka monteringsarbetet så det sker på ett tillförlitligt och effektivt sätt
Driva förbättringsarbete inom monteringsprocessen
Felsöka och lösa monteringsrelaterade problem när dem uppkommer
Ge återkoppling till andra avdelningar om monteringsfrågor
Stödja vid inköp av material och utrustning
Ansvara för underhåll och reparation av produktionsutrustning
Säkerställa att kvalitetsstandarder efterlevs samt implementera kvalitetsprogram
Organisera utbildningar och introduktion för nya medarbetare
Coacha och handleda junior personal
Vara med i monteringsarbetet av produkterna
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av produktionsledning eller tekniskt ledarska
Har erfarenhet av montering sedan tidigare
Är tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt
Trivs i en roll där du får ta ansvar och vara drivande
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har praktisk kunskap av lödning
Vi erbjuder dig:
En nyckelroll i ett växande teknikbolag med korta beslutsvägar
Ett engagerat team och en arbetsplats där initiativ uppmuntras
Möjlighet att påverka och förbättra kundens arbetsmetoder
Arbete i moderna lokaler i Helsingborg
Möjlighet till resor globalt, ca 5-10 dagar per år
Placering: Helsingborg Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bilPubliceringsdatum2025-08-13Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/ Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9456871