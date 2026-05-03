Ledande stängselmontör - Sekurab
Thread AB / Grovarbetarjobb / Nyköping
2026-05-03
Sekurab bygger och säkrar yttre skydd för företag, industri och samhällsviktig infrastruktur. Verksamheten omfattar områdesskydd, stängsel, grindar och säkerhetslösningar för kunder som ställer höga krav på funktion, säkerhet och leverans.
Sekurab är ett nystartat bolag med korta beslutsvägar, högt tempo och ett erfaret team med över 70 års samlad branscherfarenhet. Här finns erfarenheten från de stora aktörerna, men i ett mindre bolag där besluten går snabbare, ansvaret är tydligare och möjligheten att påverka är större.Publiceringsdatum2026-05-03Om tjänsten
Som Ledande Resemontör inom områdesskydd kombinerar du praktiskt montage med ansvar för att leda det dagliga arbetet ute i projekt. Rollen passar dig som trivs i produktion, gillar att ta ansvar och har förmågan att få både tempo, struktur och leverans att fungera i praktiken.
Du arbetar operativt i montage samtidigt som du styr och leder det dagliga arbetet i teamet. Rollen innebär ansvar för planering, utförande, kundkontakt och rapportering i det dagliga arbetet.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat: * Montage av områdesskydd, stängsel och grindar * Styra och leda det dagliga arbetet i team * Fördela arbetsuppgifter och säkerställa framdrift * Ansvara för material, utförande och kvalitet på plats * Kundkontakt i det dagliga arbetet * Rapportering till projektledare
Arbetet sker där projekten finns, vilket innebär att resor är en naturlig del av rollen. Arbetet kräver att du är bekväm med att periodvis ligga borta i veckorna. Resandet varierar över tid, men förekommer löpande i tjänsten.
Vi söker dig som
Du är engagerad, ansvarstagande och har ett naturligt driv i arbetet. Du är nyfiken, vill utvecklas och har förmågan att både ta ansvar själv och få andra att följa med i rätt riktning.
Du leder genom att vara närvarande i vardagen, ta ansvar för helheten och bidra med rätt energi, struktur och inställning i laget. Du är tydlig, lösningsorienterad och van att driva arbetet framåt utan att tappa tempo i produktionen.Kvalifikationer
• Flera års erfarenhet inom montage, mark eller anläggning * Erfarenhet av att leda ett eller flera team i produktion * B-körkort * God vana av att planera och styra arbete i fält * Möjlighet att resa och periodvis arbeta på annan ort * Svenska i tal och skrift * Förmåga att bli godkänd i säkerhetsprövning
Meriterande
• Erfarenhet av områdesskydd eller stängselentreprenad * Erfarenhet av resemontage * Betongvana * Maskinvana * BE-körkort * Arbete på väg * Heta arbeten * Skylift * FallskyddÖvrig information
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning Arbetstider: 07.00-16.00 Placering: Nyköping Resor i tjänsten förekommer löpande Kollektivavtal: SEKO Väg och ban
Bakgrundskontroll genomförs. Tjänsten kan omfattas av säkerhetsprövning beroende på uppdrag och arbetsplats. Utdrag ur belastningsregistret samt kreditkontroll kan komma att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
Vi erbjuder dig
Sekurab erbjuder en nyckelroll i ett bolag där erfarenhet, ansvar och framdrift värderas högt. Här finns korta beslutsvägar, tydligt mandat och stor möjlighet att påverka både arbetssätt, leverans och utveckling.
Bolaget erbjuder friskvårdsbidrag, bra personalförmåner och en arbetsmiljö med högt i tak, stark laganda och ett entreprenörsdrivet ledarskap nära verksamheten.
Intervju sker löpande så sök redan idag!
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
