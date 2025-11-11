Ledande solcellsmontör
2025-11-11
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
, Karlskrona
, Karlshamn
, Kristianstad
Ledande Solcellsmontör - Bli en nyckelperson i Nordiska Energilösningars växande team!
Nordiska Energilösningar fortsätter att växa, och vi söker nu en driven och erfaren ledande solcellsmontör som vill vara med och ta våra solcellsprojekt till nästa nivå. Hos oss får du ett varierande arbete, stort ansvar och möjlighet att påverka - varje dag.
Om rollen
Som ledande solcellsmontör blir du en central del i våra installationsteam. Du ansvarar för att planera, samordna och kvalitetssäkra våra solcellsinstallationer på plats - från start till färdig anläggning. Rollen är både praktisk och ledande - ibland står du på taket och monterar, ibland felsöker du en anläggning eller vägleder kollegor i nästa projekt.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Leda och planera installationsteamens arbete på plats.
Montera solcellsanläggningar på villor, bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter.
Säkerställa att alla installationer håller högsta standard och uppfyller säkerhetskrav.
Vara en viktig kontaktperson mot projektledare, kunder och samarbetspartners.
Bidra till att utveckla våra arbetsmetoder och skapa en trygg, effektiv och positiv arbetsmiljö.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av solcellsinstallationer, elinstallationer eller motsvarande tekniskt område.
Trivs i en ledarroll och har erfarenhet av att leda team och ta ansvar på plats.
Har ett starkt säkerhetstänk, struktur och hög arbetsmoral.
Är lösningsorienterad, noggrann och gillar att samarbeta.
Har B-körkort (krav).
Det är meriterande om du har behörighet inom el eller erfarenhet av felsökning och drift av solcellsanläggningar.
Vi erbjuder
En stabil och växande arbetsplats med starka samarbetspartners i energibranschen.
Ett mångsidigt och utvecklande arbete - ena dagen på taket, nästa dag ansvarig för felsökning eller planering.
Konkurrenskraftiga villkor och trygga anställningsförmåner.
Ett sammanhållet team med stark gemenskap, där vi stöttar varandra och har roligt på jobbet.
Kollektivavtal och tydliga utvecklingsmöjligheter för rätt person.
Vill du vara med och bygga framtidens energilösningar tillsammans med oss?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: robert.karlsson@nordiskaenergi.se
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Nordiska Energilösningar Sverige AB
