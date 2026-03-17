Ledande Säkerhetstekniker - Eftermarknad/Service
Vill du ta ansvar för avancerade säkerhetssystem och använda din erfarenhet fullt ut?
Vi på ISG NORDIC är specialister på att skapa, leverera och underhålla avancerade säkerhetssystem för företag och offentliga verksamheter. Vår marknad växer snabbt - och det gör vi också! Vi söker nu en Ledande Säkerhetstekniker till vårt Eftermarknadsteam inom Service i Stockholm. Jobbar du som säkerhetstekniker idag? Trivs du med att analysera problem, fatta beslut och säkerställa att systemen fungerar optimalt hos kund, då kan detta vara nästa steg i din karriär. Tjänsten är baserad på vårt kontor i Hägersten, men huvuddelen av arbetet sker ute hos kunder - både små och stora, privata och offentliga.
Din roll
Ansvara för drift, underhåll och vidareutveckling av kunders säkerhetssystem (passersystem, inbrottslarm, CCTV och integrerade lösningar)
Arbeta självständigt hos kunder och fatta tekniska beslut som påverkar systemens funktion
Vara en teknisk resurs och mentor för kollegor och bidra till teamets kompetensutveckling
Säkerställa hög kvalitet i leveranser och driva förbättringar
Vid behov delta i jourverksamhet med konkurrenskraftig ersättningPubliceringsdatum2026-03-17Profil
Gedigen erfarenhet av säkerhetssystem (inbrottslarm, passersystem, CCTV)
Självgående, analytisk och lösningsorienterad
Trivs med kundkontakt och kan kommunicera tydligt på svenska och engelska
Vill fortsätta utvecklas inom avancerad säkerhetsteknik
B-körkort och ostraffad
Meriterande (ej krav):
Kunskaper inom Premier, SPC, Galaxy, Power, Milestone, Mirasys, Paxton, Assa ARX, RCO
Behörig ingenjör inom inbrottslarm
Din möjlighet hos ISG Nordic
Ansvar för kunders system och lösningar, med mandat att fatta tekniska beslut
Arbeta med stora, komplexa system som kräver din erfarenhet
Möjlighet att påverka eftermarknadsprocesser och utveckla teamets kompetens
Frihet under ansvar - planera och prioritera uppdrag självständigt
Vara del av ett kompetent team där erfarenhet värderas
Trygga och generösa anställningsvillkor
Förmånsbil, pensions- och försäkringslösningar
Konkurrenskraftig ersättning vid jourOm företaget
ISG Nordic är specialist inom säkerhetsteknik och systemintegration. Vi skapar kundanpassade lösningar med CCTV, radar och passersystem, ofta integrerat med IT och industriella processer. Våra kunder finns inom kriminalvård, infrastruktur, skolor/offentliga platser, industri/logistik och fastighetsförvaltning. Vi hanterar hela processen: behovsanalys, projektering, utveckling, leverans och drift - eller de delar kunden önskar.
Vi har funnits i över 30 år, växer stadigt (15% årligen senaste fyra åren) och är idag ca 75 medarbetare med en omsättning på 275 Mkr. Vi är ett helägt dotterbolag till Lagercrantz Group med 2600 medarbetare och 7,7 miljarder i omsättning. Läs mer på www.isgnordic.se
Vår styrka? Teknisk innovation, kundfokus och en stark laganda. Välkommen till ISG NORDIC!
Bli en del av oss!
Om det här gjorde dig nyfiken, sök eller visa intresse nu! Dela bara din Linkedin-profil eller skicka en kort ansökan med ditt CV nedan så hör vi av oss. Vi tror på personliga relationer, så ta gärna kontakt direkt med rekryterande chef William Lindström via LinkedIn. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
All rekrytering hanteras internt. Vi undanber oss därför vänligen all kontakt med rekryterings- och bemanningsföretag samt andra externa aktörer i samband med denna tjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ISG Nordic AB
https://isgnordic.weselect.com/
