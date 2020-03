Ledande produktbolag söker sin nya kundservicemedarbetare! - Barona Professionals AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Barona Professionals AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2020-03-16Har du erfarenhet av kundservice och vill arbeta i en varierande samt utvecklande roll? Är du driven, självgående och har en god kommunikationsförmåga? Då har vi rollen för dig!2020-03-16Du kommer att arbeta i ett sammansvetsat familjärt team. Dina arbetsuppgifter varierar och innebär att ta emot inkommande ärenden via telefon, chatt och mail från befintliga och nya kunder. Rollen innebär även administrativt arbete som exempelvis orderhantering, reklamationer och fakturafrågor. Du arbetar även proaktivt och positivt för att bygga kundlojalitet och kundnöje.BakgrundDu motiveras av att påverka och hjälpa såväl kunder som interna avdelningar. Vidare drivs du av att arbeta i en kundfokuserad organisation. Du har dokumenterad erfarenhet av kundservice sedan tidigare. Bolaget erbjuder även digitala tjänster och det är därför mycket önskvärt om du har en god teknisk förståelse och intresse.Vi söker dig somÄr en positiv lagspelare och har lätt för att komma in i en arbetsgruppHar en stor social kompetens och kommunikationsförmågaÄr ansvarstagande, driven och pedagogiskÄr en förebild för dina kollegor genom ditt positiva mindset och förmåga att vara lösningsorienteradÄr en van systemanvändareHar gymnasial examen eller högreBehärskar svenska och engelska mycket väl i både tal och skriftPraktisk informationOrganisationen erbjuder dig en stimulerande, inspirerande och familjär arbetsmiljö. Bolaget har cirka 100 medarbetare och kontoret är beläget i Stockholm. Mer information förmedlas under intervjun.Tjänsten avser heltid under kontorstider och tillträds i början av juni 2020. Fast lön samt tillkommande förmåner ingår via kollektivavtal.Intervjuer hålls löpande och tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 30/4, 2020 så skicka in din ansökan redan nu!Vid frågor om tjänsten kontakta Linn Ståhl på linn.stahl@barona.se Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund men levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering.När vi blickar framåt ser vi växande möjligheter och ett större fokus på internationella lösningar. I Sverige har vi under 2019 förvärvat Ageris, AMGA och Prizta och har den långsiktiga planen att bli en marknadsledande aktör samtidigt som vi behåller vår entreprenöriella kultur och framgångsrika specialiseringstrategi.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-04-30Barona Professionals AB5152937