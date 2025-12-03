Ledande montör till Stenger & Ibsen Construction!
Vi söker nu dig som har några års erfarenhet av arbete inom el som vill ta klivet och arbeta som ledande montör. Låter det intressant? Ansök rollen redan idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Som ledande montör är du en nyckelperson på site, med ansvar för att leda och utföra praktiska arbeten inom starkström. Rollen innebär att hantera installationer och underhåll, med fokus på säkerhet och kvalitet.
Du erbjuds en direktanställning hos Stenger & Ibsen Construction och möjligheten att få vara med på spännande projekt!
Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att ansvara för praktiska installationsarbeten inom starkström, inklusive arbetsledning på plats och hantering av underleverantörer.
VI SÖKER DIG SOM
• Har god praktisk erfarenhet av arbete med starkström, inklusive elkablar och ställverk
• Har möjlighet att arbeta borta måndag till torsdag och ibland längre perioder och vara flexibel gällande arbetsort
• Innehar B-körkort
• Har flytande kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Praktisk erfarenhet av HV/MV installtioner
• Praktisk erfarenhet av BESS installationer
• Praktisk erfarenhet av ställverk
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Självständig
• Ansvarstagande
• Teamorienterad person som har lätt för samarbete i projekt och organisation
• Positiv
• Motiverande ledarstil
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Stenger & Ibsen Construction Sverige AB är ett expansivt bygg- och entreprenadföretag med rötter i Örnsköldsvik. Sedan starten 2004 har vi etablerat oss som en ledande aktör inom infrastruktur för vindkraftsindustrin.
Vår kärnverksamhet fokuserar på att leverera kompletta turnkey-lösningar för vindkraftsprojekt över hela Sverige. Vi ansvarar för hela processen - från skogsavverkning, väg och kranplans byggnationer, fundament och det interna elnätet. Vi är stolta över att vara en central partner i omställningen till förnybar energi.
De senaste åren har vi framgångsrikt breddat vår expertis och utökat vår verksamhet till att även omfatta ställverk och storskaliga batteriprojekt. Denna expansion gör oss till en ännu starkare helhetspartner inom energiomställningen. Med en stark finansiell utveckling och en tydlig vision framåt, erbjuder vi en arbetsplats där innovation, kvalitet och samarbete står i fokus. Vi söker dig som vill vara med på vår resa och bidra till en hållbar framtid, i en miljö som präglas av professionalism och engagemang.
Välkommen till Stenger & Ibsen - där vi bygger morgondagens energiinfrastruktur. Varaktighet, arbetstid, etc.
