Ledande montör till Eltel på Gotland!
2025-08-27
Eltel på Gotland söker nu en engagerad ledande montör som vill vara med och bygga framtidens infrastruktur. Här får du chansen att kombinera praktiskt arbete med ledarskap i ett sammansvetsat team - på en arbetsplats där hållbarhet och innovation står i centrum. Ansök redan idag - urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
Eltel är en ledande aktör inom kritisk infrastruktur och erbjuder tjänster som möjliggör förnybar energi och högpresterande kommunikationsnät. Företaget designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk som är avgörande för ett hållbart och uppkopplat samhälle. Genom att skapa robusta lösningar för el- och kommunikationsinfrastruktur bidrar Eltel till att stödja både dagens behov och framtidens krav. Deras arbete främjar en mer hållbar utveckling och skapar en grund för en effektiv och stabil uppkoppling för kommande generationer.
Som ledande montör kommer du att spela en central roll i Eltels produktion på Gotland. Du kommer att leda det dagliga arbetet, arbeta praktiskt med montage och säkerställa att teamet arbetar effektivt.
Du erbjuds
• En spännande och utvecklande roll på ett stabilt företag
• Bli en del av ett team med härliga kollegor
• En dedikerad konsultchef på Academic Work
Dina arbetsuppgifter
• Leda det dagliga arbetet i produktionen
• Arbeta praktiskt med montage av kabelstegar och kabeldragning
• Arbeta praktiskt med montage av kablar (koppar och fiber)
VI SÖKER DIG SOM
• Erfarenhet av montage och kabeldragning
• Kunna leda och fördela arbete i produktionen
• Kunna säkerställa sysselsättning för mindre erfarna kollegor
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning, inkluderat registerkontroll, kommer att genomföras i samband med anställning (i enlighet med 3 kap 1§ i Säkerhetsskyddslagen). Läs mer om vad en säkerhetsprövning innebär här.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av fiberteknik och el
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Respektfull
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
