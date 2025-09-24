Ledande montör till Actemium Industry Norrköping
Inac Process AB / Installationselektrikerjobb / Norrköping Visa alla installationselektrikerjobb i Norrköping
2025-09-24
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inac Process AB i Norrköping
, Linköping
, Örebro
, Uppsala
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vår enhet växer och vi söker fler kollegor så nu har du möjlighet att bli en viktig del av vårt positiva team i Norrköping. Vi erbjuder dig varierade arbetsuppgifter där du får leda det dagliga arbetet med stora utvecklingsmöjligheter och en stark gemenskap. Actemium Industry's ledstjärna är att med bred erfarenhet och spetskompetens ge våra kunder den bästa totala lösningen för tillverkning, montage, installation och service samt underhåll. Hos oss blir du en del av ett härligt gäng och samtidigt får du tillgång till vårt världsomspännande nätverk där säkerhet, ansvaroch en vilja att delakunskap och kompetensstår i fokus. Du kommer att tillhöra en större koncern med kända varumärken såsom Actemium, Emil Lundgren och Eitech som erbjuder tjänster inom elteknik och automation.
Uppskattar du dessutom att arbeta i en organisation som kännetecknas av entreprenörskap, ansvar, ordning och reda så kommer du att trivas hos oss.
Din roll Du får en varierande och självständig roll där du får ta stort ansvar för att leda det dagliga arbetet i projekten och arbeta med planering och inköp. Du har ett tätt samarbete med projektledare, kunder, beställare, leverantörer och framförallt dina medarbetare.
Här får du möjligheter att utvecklas, både personligen och tillsammans med oss på enheten. Du arbetar i olika typer av projekt främst i och runt Norrköping men uppdrag i andra delar av landet och utomlands kan förekomma.
Vår filosofi är att du och dina kollegor ska trivas tillsammans och att vi ska ha roligt på jobbet. Detta är en viktig del av vår framgång.
Din kompetensprofil Vi söker dig som har en bred erfarenhet av elektrikeryrket och vill vara med och utvecklas tillsammans med oss. Du har antingen erfarenhet i rollen som ledande montör, eller känner dig redo att ta klivet vidare till en roll med mer ansvar.
Du har adekvat el-utbildning, ECY-certifikat och minst 5 års erfarenhet inom yrket.
Som person är du engagerad och målinriktad och drivs av att skapa nöjda kunder. Du är serviceinriktad och har lätt för att skapa relationer och van vid att ta självständiga beslut.
För att trivas hos oss tror vi att du är en positiv person som kan kombinera driv och nyfikenhet med ödmjukhet och att du vill dela med dig av din kunskap.
B-körkort för manuell växling är ett krav och utifrån en säkerhetsaspekt kan du kommunicera på svenska, såväl i tal som i skrift.
Vill man även ta uppdrag utomlands så kan Actemium Industry ha kortare uppdrag både inom och utom Europa. Det är därför en fördel om du har god kunskap i tal och skrift på engelska eller andra "europeiska" språk och gärna med facktermer.
Personliga egenskaper Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss! Vi söker någon som har lätt för att samarbeta med andra men som också är drivande och kan arbeta självständigt. Du bör vara en problemlösare med ett starkt ansvarstagande och ha kunden i fokus.
Vi värdesätter teknisk nyfikenhet och en vilja att lära sig nya saker samt att du gärna tar initiativ till förbättringar. Du bör också ha ett logiskt och strukturerat tillvägagångssätt vid felsökning och kunna hantera att arbeta under tidspress, till exempel vid stillestånd.
Vad erbjuder vi dig? Tillsammans med dina kollegor i gruppen erbjuder vi dig möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och skaffa dig fördjupade kunskaper. Då Actemium Industry arbetar mot service, underhåll och industrientreprenader så erbjuder vi en stor flexibilitet och möjlighet att utveckla erfarenhet och kompetens dit man önskar.
Vår arbetsgrupp består av ca 52 medarbetare i olika åldrar, med olika arbetsuppgifter och erfarenhet. Vi är ett företag med medarbetaren i fokus och vi lägger stor vikt vid både en god och säker arbetsmiljö samt trevliga personalaktiviteter. Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter, regelbundna utbildningar och en stark gemenskap.
Vi hoppas att just du vill berika vår grupp med din personlighet, dina kunskaper och dina erfarenheter.
Frågor? Kontakta avdelningschef Claes Turesson på 070-661 84 74
Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är 31 oktober. Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdatum, så skicka in din ansökan redan idag!
Samtal och mail från externa rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes.
Vi ser framemot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inac Process AB
(org.nr 556675-2332), http://www.actemium.se Arbetsplats
Actemium Jobbnummer
9523828