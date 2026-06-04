Ledande montör/Snickare | Stockholm
Jobway AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2026-06-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Söker du nya möjlighet och vill kombinera praktiskt arbete med en central roll i det dagliga arbetet? Vill du bli en del av ett växande och familjärt byggföretag där kvalitet och gemenskap står i fokus? Då kan tjänsten som ledande montör hos Molöf Bygg AB vara helt rätt för dig! Läs vidare och ansök redan idag.
I rollen som ledande montör tar du ansvar för att leda och fördela arbetet i byggprojekten, samtidigt som du själv är operativ i produktionen. Projekten är förlagda runt om i Storstockholm.
I rollen kommer du att arbeta med:
Leda och fördela arbetet för snickare i projekten
Själv arbeta praktiskt i produktionen
Säkerställa kvalitet och framdrift i projekten
Arbeta i varierande projekt såsom kontorsanpassningar, butiker och restauranger
Samarbeta nära projektchef, projektledare och arbetsledare
För att lyckas i rollen har du:
Dokumenterad erfarenhet som snickare
God vana av att montera kök och bygga väggar
Förmåga att läsa och tolka ritningar
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Meriterande är tidigare erfarenhet som ledande montör, men vi ser även positivt på dig som är snickare och vill ta nästa steg i din karriär.
För att trivas i rollen är du en kommunikativ och lyhörd person som trivs i en ledande roll. Du har förmågan att hantera ett högt tempo och flera projekt samtidigt, samtidigt som du är ansvarstagande, engagerad och bidrar till en positiv laganda.
Molöf Bygg AB erbjuder dig:
En möjlighet att bli en del av ett växande och ekonomiskt stabilt företag
En platt organisation med god gemenskap och frihet under eget ansvar
Varierande och utvecklande projekt där ingen dag är den andra lik
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Molöf Bygg AB med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Celina Sundberg på celina.sundberg@jobway.se
. Urval sker löpande – tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Molöf Bygg AB
Molöf Bygg AB grundades 2013 och är idag ett växande byggföretag med cirka 45 anställda. Verksamheten omfattar ROT-projekt och infrastruktur, med allt från kontorsanpassningar till komplexa installationsentreprenader i Storstockholm. Med fokus på kvalitet, precision och långsiktig kundnöjdhet – samt stöd av BKMAs kvalitetsledningssystem – levererar Molöf hållbara lösningar till sina kunder. Bolaget har sitt säte i Stockholm och flyttar inom kort till nya lokaler på Sveavägen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Strandbergsgatan 12 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Molöf Bygg Kontakt
Rekryteringskonsult
Celina Sundberg celina.sundberg@jobway.se +46703943832 Jobbnummer
9946784