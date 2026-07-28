Ledande montör / Arbetsledare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2026-07-28
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Ledande montör / Arbetsledare – Elinstallationer med hög teknisk nivå, Stockholm
Är du den vi söker?Älskar du elteknik på absolut högsta nivå och drivs av kvalitet, detaljer och perfektion snarare än ackord och tidspress? Vill du arbeta med exklusiva projekt där inget lämnas åt slumpen och där tekniken håller världsklass? Då kan detta vara rollen för dig.
Vi söker nu en ledande montör/arbetsledare till ett väletablerat elteknikbolag med fokus på avancerade och genomtänkta installationer.Publiceringsdatum2026-07-28Om företaget
Stockholms Elpartner startades 1989. Sedan 2007 har bolaget medvetet valt bort traditionella eljobb och i stället positionerat sig som premiumleverantör inom high end-installationer.
Företaget arbetar med tekniskt avancerade totalentreprenader inspirerade av exklusiva tyska villor och internationell teknisk arkitektur. Projekten omfattar avancerade styrsystem (KNX), ljusdesign, säkerhet, passage, brand, kamera, data samt ljud och bild – allt integrerat till en färdig och genomtänkt helhetslösning.
Bolaget samarbetar med välrenommerade aktörer inom arkitektur och teknik och är känt för sitt starka kvalitetsfokus. Projekten genomförs med höga krav på utförande, struktur och estetik. Företaget har dessutom belönats med Svenska Ljuspriset vid två tillfällen, 2015 och 2023, samt Nordiska Ljuspriset för sina uppmärksammade installationer och ljusmiljöer. www.stockholmselpartner.se
Organisationen är liten och sammansvetsad med mycket erfarenhet i teamet och ett långsiktigt synsätt på både projekt och medarbetare.
Om tjänsten:I rollen som ledande montör/arbetsledare ansvarar du för att leda och samordna elinstallationer i tekniskt avancerade projekt. Arbetet sker i nära samarbete med projektledning, arkitekter och återkommande samarbetspartners.
Du arbetar utifrån tydliga ritningar och handlingar och säkerställer att installationerna håller hög teknisk och kvalitativ nivå. Rollen innebär både praktiskt arbete och ett ansvar för struktur, planering och kvalitet i det dagliga arbetet.
Fokus ligger på genomarbetade lösningar och ett professionellt utförande, där kvalitet alltid prioriteras.
Vi söker dig som:Har en gedigen teknisk grund inom elÄr trygg i ritningsläsning och vana vid komplexa installationerHar erfarenhet av en ledande roll, exempelvis som ledande montörVill arbeta med ny teknik och installationsprojekt snarare än serviceHar ett starkt kvalitetstänk och är noggrann i ditt arbete
Som person är du professionell, ansvarstagande och kommunikativ. Du är proaktiv, samarbetar väl med andra och har ett genuint intresse för ditt yrke.
Vi erbjuder:
En långsiktig roll i ett stabilt och välrenommerat bolag
Arbete med tekniskt avancerade installationer
Ett erfaret team med hög kompetens och stark yrkesstolthet
En arbetsmiljö där kvalitet och struktur värderas högt
Mycket attraktiva löner och goda villkor för rätt person som speglar erfarenhet, ansvar och kompetens.
Övrigt:Placering: StockholmAnställningsform: TillsvidareStart: Enligt överenskommelse
I denna rekrytering samarbetar företaget med Kraftsam Rekrytering & Bemanning.Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Hedberg via agnes.hedberg@kraftsam.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
stockholm (visa karta
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168 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Kraftsam R&B Jobbnummer
10013631