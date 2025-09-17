Ledande montör
2025-09-17
Om Jobbet
A-Staffing i Linköping söker nu ledande montörer på uppdrag av vår kund i Linköping.
Tjänsterna avser tillsvidareanställning direkt hos vår kund, men inleds med en provanställning.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Som ledande montör planerar och leder du det dagliga elarbetet ute på våra projekt. Du fördelar arbetsuppgifter bland montörerna, ser till att installationerna följer ritningar och regler, och samordnar med andra yrkesgrupper på plats ex. bygg och ventilation. Du tolkar ritningar, löser problem som uppstår under arbetets gång och ser till att jobbet håller rätt kvalitet och följer tidplanen. Du är en viktig länk mellan projektledaren och montörerna och ansvarar för att arbetet flyter på smidigt.
Utbildning och Intyg
Krav för färdigutbildade elektriker är ECY-certifikat (efter fullgjort lärlingstid) alternativt auktorisation AL eller A.
Du talar och skriver svenska flytande och har god datorvana.
Körkort är ett kravErfarenheter
Vi söker dig med allra minst tre års yrkeserfarenhet. Om du har en bred erfarenhet från yrket så är det en fördel, såsom att ha arbetat med service, installation, ROT automation-installation, felsökning och reparation mm. Har du arbetat som ledande montör sedan tidigare är det självklart meriterande.
Personliga kvalifikationer
Som person är du serviceinriktad, har hög arbetsmoral och har lätt för att samarbeta med dina kollegor. Du har framåtanda och du trivs med att arbeta på ett strukturerat sätt med kundens behov i fokus kan representera företaget på ett bra sätt.Så ansöker du
Då vi arbetar med löpande urval så vill vi att du skickar in din ansökan så snart som möjligt via länk till annonsen.Om företaget
A-Staffing levererar tjänster inom bygg-, anläggnings- och elteknikbranschen i södra och mellersta Sverige. A-Staffing hette tidigare VMP Group, men namnändrades under 2021. Inom kedjan verkar A-Staffing Sweden AB och A-Staffing Construction AB. A-Staffing är medlemmar i Installatörsföretagen (IN), Byggföretagen samt Almega Kompetensföretagen.
Vi är även kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001. Ersättning
