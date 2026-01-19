Ledande Montör - Eltel Networks, Stockholm
2026-01-19
Vill du vara med och bygga Sveriges kritiska infrastruktur och ta nästa steg i din tekniska karriär? Eltel söker nu en erfaren och engagerad ledanade montör till ett av våra samhällsviktiga projekt i Stockholmsområdet.
Eltel Networks är en ledande aktör inom kritisk infrastruktur och erbjuder tjänster som möjliggör förnybar energi och högpresterande kommunikationsnät. Företaget designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk som är avgörande för ett hållbart och uppkopplat samhälle. Hos Eltel blir du en del av ett team som värnar om säkerhet, kvalitet och utveckling - både för deras kunder och medarbetare.
Eltel har en säkerhetsprofil och arbetar nära säkerhetsklassade kunder och följer strikta säkerhetsstandarder och certifieringar. De säkerställer att alla tekniska installationer och nätverkslösningar lever upp till högt ställda krav för informationssäkerhet. För närvarande genomför Eltel flera installations- och infrastrukturarbeten på olika anläggningar, där de ansvarar för viktiga tekniska installationer och nätverkslösningar.
Som Ledande Montör hos Eltel arbetar du självständigt i ett mindre team med uppdrag inom kopparnät, kabeldragning och nätverksinstallationer. Du är ofta ansvarig för ett projekt i taget och säkerställer att arbetet utförs enligt plan, anvisningar och kvalitetskrav. Du deltar i dagliga produktionsmöten, rapporterar framdrift och säkerställer att leveranserna håller hög standard - det du lämnar efter dig ska alltid vara något du är stolt över. Exempel på arbetsuppgifter:
• Kabeldragning, montage och installation i kopparnät
• Felsökning, service och dokumentation av nätverksinstallationer
• Delta i planering tillsammans med projektör och kund
• Säkerställa kvalitet, säkerhet och effektivt genomförande
• Stödja juniora kollegor och bidra till kunskapsdelning i teamet
Start: Så snart som möjligt, eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, vardagar 07.30-16.00
Plats: Stockholm med omnejd. Det kan även förekomma resor till andra orter och projekt, ibland med behov av övernattning.
DETTA SÖKER VI
• Några års erfarenhet som tekniker inom el, tele, nätverk eller liknande teknikområde. Kanske som fiber- eller eltekniker - och som vill ta ett steg upp i ansvar
• Du har en naturlig känsla för kvalitet, kan planera ditt arbete självständigt och trivs i en roll där du får bidra både praktiskt och tekniskt
• Är engagerad, ansvarstagande och har en stark arbetsmoral
• God datorvana och dokumentationsförmåga
• Flytande svenska i tal och skrift
• B-körkort
• Anmärkningsfritt belastningsregister
Meriterande:
• Erfarenhet av fiberinstallation eller fibersvetsning
• Erfarenhet av arbete i säkerhetsklassade miljöer
Detta är en direktrekrytering till Eltel där StudentConsulting håller i rekryteringsprocessen. Under processen kommer bakgrundskontroll och säkerhetsprövning att genomföras. Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
