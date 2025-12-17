Ledande fältservicechef till Arabelle Solutions i Norrköping
2025-12-17
Som vår nya Fältservicechef får du det övergripande ansvaret att inspirera, utveckla och leda vårt team av experter__ På Arabelle Solutions Nordics AB får du en nyckelroll där du driver komplexa driftstopp i kärnkraftverk med fokus på kvalitet, säkerhet och effektivitet. Här arbetar du nära engagerade experter och kunder för att skapa hållbara lösningar som gör skillnad, både idag och för kommande generationer.
OM TJÄNSTEN
Arabelle Solutions arbetar med några av världens mest avancerade turbinteknologier. Deras lösningar används i mer än en tredjedel av alla kärnkraftverk globalt och bidrar till att leverera tillförlitlig energi samtidigt som möjliggör övergången till en framtid med lägre koldioxidutsläpp. Med cirka 3 300 medarbetare i 16 länder är Arabelle en del av EDF Group. Här blir du en del av ett engagerat team som delar passionen för att bygga morgondagens energilösningar. Du erbjuds utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra skillnad, inte bara idag och imorgon, utan också för framtida generationer.
Som Fältservicechef ansvarar du för att leda och utveckla Arabelles fältserviceverksamhet i Norden. Du får en central roll i att bygga upp ett starkt och motiverat team och säkerställer att resurser, planering och arbetssätt stödjer både kvalitet och säkerhet. I nära samarbete med kollegor i den globala organisationen driver du frågor som rör operativ leverans, långsiktig planering och kontinuerliga förbättringar.
Din främsta uppgift är att agera strategisk ledare och coach för hela den nordiska fältserviceorganisationen. Du har en nyckelroll i att utveckla ledarskapet i nästa led, genom att coacha och styra dina underställda chefer och team. Du ansvarar för att leda och utveckla Arabelles fältserviceverksamhet i Norden.
Du erbjuds
• En dynamisk och framtidssäker bransch där du har möjlighet att bygga en lång och framgångsrik karriär
• Ett globalt företag med bas i Frankrike, där samarbete och laganda genomsyrar arbetskulturen
• Starka möjligheter till utveckling både i din roll och inom organisationen som helhet
• En roll med stor variation, där du får möjlighet att bidra inom flera områden
• Ett stort kontaktnät mellan olika nationaliteter, där du har tillgång till expertkompetens
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att leda, bemanna och utveckla fältpersonal för att säkerställa effektiva och säkra tjänster inom kritisk infrastruktur i Norden. Du ansvarar för både strategisk planering och operativ uppföljning.
• Utöva aktivt ledarskap för en organisation om 55 medarbetare, inklusive coachning och styrning av underställda chefer.
• Driva och förankra en proaktiv säkerhetskultur (HSEQ) genom föredöme och ledarskap.
• Strategiskt säkra kompetensförsörjningen för framtiden genom utvecklingsplaner och riktad rekrytering.
• Leda arbetet med ständiga förbättringar inom serviceleveranser och processer, och se till att teamet har de bästa förutsättningarna för framgång.
• Driva effektivitet och kvalitet i alla leveranser
• Fungera som ledningens strategiska partner i frågor som rör fältservice och långsiktig verksamhetsutveckling i Norden.
• Hantera personalplanering för att undvika överkapacitet och säkerställa tillgänglighet.
• Övervaka att säkerhetsåtgärder följs vid fältarbete.
VI SÖKER DIG SOM
• Har gärna bakgrund inom kärnkraft eller storskalig roterande utrustning såsom generatorer, turbiner (Siemens, ABB, GTV)
• Har erfarenhet av personalansvar och ledarskap i fältmiljö
• Har förmåga att bygga team, skapa engagemang och hantera både operativa och strategiska frågor
• Har vana vid projektledning och samarbete med seniora intressenter
• Har ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt med starkt kundfokus
• Har engagemang för förbättringsarbete, säkerhet och kvalitet
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, franska är meriterande
• Har B-körkort
• Har svenskt medborgarskap
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Tillitsfull
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs ner om Arabelle Solutions Nordics AB här.
