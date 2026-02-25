Ledande Elektriker till stabilt växande företag
Vi söker nu en erfaren och engagerad Ledande Elektriker för direktrekrytering till en av våra kunder i Norrköping. Kunden är i nuläget konfidentiell, men är en etablerad och stabil aktör inom sin bransch.
I rollen kombinerar du operativt elarbete med arbetsledning och samordning på plats. Du får en central roll i projektens genomförande och ansvarar för att arbetet drivs framåt enligt tidsplan, kvalitetskrav och gällande regelverk.
Detta är en möjlighet för dig som vill ta nästa steg i karriären och arbeta i en ansvarstagande och utvecklande miljö.Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet för elektriker på arbetsplatsen
Säkerställa att installationer utförs enligt ritningar, elsäkerhetsföreskrifter och projektkrav
Delta i installationsarbete inom exempelvis kraft, belysning och styr
Samordna arbetet med andra yrkesgrupper på arbetsplatsen
Följa upp kvalitet, arbetsmiljö och tidsplan
Vara kontaktperson gentemot projektledning
Medverka vid egenkontroller och dokumentation
KvalifikationerSkall-krav
Fullgjord elutbildning på gymnasienivå eller motsvarande
ECY-certifikat eller motsvarande dokumenterad kompetens
Flera års erfarenhet av arbete som elektriker
Dokumenterad erfarenhet av arbetsledning inom el
God förmåga att läsa och tolka elritningar och teknisk dokumentation
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av större entreprenadprojekt
ESA-certifiering
Erfarenhet av projekt inom industri eller kommersiella fastigheter
Det är mycket viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller samtliga skall-krav.Anställningsvillkor
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av kundföretaget.
Kunden är konfidentiell i detta skede av processen. Mer information lämnas vid vidare dialog.
Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse.
Vi arbetar löpande med att presentera kandidater, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
