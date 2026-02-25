Ledande Elektriker till stabilt växande företag

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Installationselektrikerjobb / Norrköping
2026-02-25


Publiceringsdatum
2026-02-25

Beskrivning
Vi söker nu en erfaren och engagerad Ledande Elektriker för direktrekrytering till en av våra kunder i Norrköping. Kunden är i nuläget konfidentiell, men är en etablerad och stabil aktör inom sin bransch.
I rollen kombinerar du operativt elarbete med arbetsledning och samordning på plats. Du får en central roll i projektens genomförande och ansvarar för att arbetet drivs framåt enligt tidsplan, kvalitetskrav och gällande regelverk.
Detta är en möjlighet för dig som vill ta nästa steg i karriären och arbeta i en ansvarstagande och utvecklande miljö.

Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet för elektriker på arbetsplatsen

Säkerställa att installationer utförs enligt ritningar, elsäkerhetsföreskrifter och projektkrav

Delta i installationsarbete inom exempelvis kraft, belysning och styr

Samordna arbetet med andra yrkesgrupper på arbetsplatsen

Följa upp kvalitet, arbetsmiljö och tidsplan

Vara kontaktperson gentemot projektledning

Medverka vid egenkontroller och dokumentation

KvalifikationerSkall-krav
Fullgjord elutbildning på gymnasienivå eller motsvarande

ECY-certifikat eller motsvarande dokumenterad kompetens

Flera års erfarenhet av arbete som elektriker

Dokumenterad erfarenhet av arbetsledning inom el

God förmåga att läsa och tolka elritningar och teknisk dokumentation

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

B-körkort

Meriterande
Erfarenhet av större entreprenadprojekt

ESA-certifiering

Erfarenhet av projekt inom industri eller kommersiella fastigheter

Det är mycket viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller samtliga skall-krav.

Anställningsvillkor
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av kundföretaget.
Kunden är konfidentiell i detta skede av processen. Mer information lämnas vid vidare dialog.
Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse.
Vi arbetar löpande med att presentera kandidater, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7295287-1861817".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Kristinagatan 1 (visa karta)
602 31  NORRKÖPING

Arbetsplats
Q Sverige

Jobbnummer
9764070

