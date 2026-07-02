Led projekt som gör skillnad - till försvarsindustrin
Afry AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-07-02
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-07-02Beskrivning av jobbet
Vill du tillhöra en gemenskap av ingenjörer med olika erfarenhetsnivåer och inriktningar, där ledarskapet och viljan att göra något spännande i karriären är en gemensam faktor? Då är det vårt team du söker! Du kommer tillhöra en grupp som ständigt vill bli bättre och ha roligt tillsammans.
I din roll som projektledare hos oss kommer du att skapa värde genom att leda projekt av varierande storlek och komplexitet åt några av marknadens mest spännande teknikbolag. Din uppgift är att stödja våra kunder inom försvar, fordon, energi, process och tillverkning med allt från investeringsprojekt inom produktion till produktutveckling eller industrialiseringsprojekt.
Som projektledare hos oss kommer du att utveckla och stärka din förmåga att organisera, prioritera och lösa komplexa problem. Du kommer få ansvar att driva projektet framåt och säkerställa att målen uppfylls inom tid och budget. Ditt ledarskap och din förmåga att kommunicera tydligt och effektivt kommer att vara en bidragande faktor för projektets utveckling.
Idag är vi en grupp projektledare med 0 till 25 års erfarenhet från ledande roller inom industrin. Vi erbjuder dig möjligheten att utvecklas på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt. Du kommer att ha förmånen att omges av kompetenta kollegor som gärna delar med sig av sin erfarenhet och kunskap.
Vi anser även att en god balans mellan arbetsliv och fritid är viktigt. I huvudsak är uppdragen hos våra kunder, vilka geografiskt befinner sig mellan Södertälje och Uppsala, alternativt i våra egna lokaler eller på distans. Vi får ständigt förfrågningar att hjälpa kunder över hela Sverige, det är därför meriterande om du vill ta uppdrag på andra orter.Kvalifikationer
Vi söker dig med 5-10 års erfarenhet av projektledning inom industri, gärna från produktion eller produktutveckling. Du är utbildad ingenjör och det är meriterande om du har erfarenhet av projekt inom olika branscher, t.ex. fordon, försvar, energi eller liknande. Vi har i dagsläget många intressanta förfrågningar inom försvarsindustrin varför erfarenhet specifikt inom det anses extra meriterande.
Som person har du en förmåga att skapa trygghet, engagemang och framgång inom dina projekt. Du drivs av att lösa utmaningar tillsammans med andra och du bidrar alltid med det där lilla extra. Du är positiv, resultatinriktad och tycker om att arbeta med andra människor.
Är du certifierad inom några av följande ramverk och områden: PMP, IPMA, PRINCE2, Agile eller liknande är detta meriterande, men inget krav. Om du inte redan är certifierad projektledare kommer du få den möjligheten hos oss.
Du som söker skall ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift.
För att vara aktuell för denna tjänst godkänns enbart svenskt medborgarskap. Du kan behöva genomgå en säkerhetsprövning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Ytterligare information
Club AFRY har en mängd olika klubbar med förmånliga priser för dig som vill vara aktiv även efter arbetstid! Kanske kan vi locka med skidresor, brädspelskvällar eller nybörjarkurs i golf?
Om du är redo att utveckla dig själv i en dynamisk och engagerande miljö, så är detta din möjlighet. Du kan bli en del av vårt team som formar framtiden som projektledare inom industri- och produktutveckling. Ansök idag och bli en del av vårt härliga team!
För frågor gällande tjänsten, teamet och din potentiellt framtida chef, kontakta Gruppchef Henrik Kindstrand, henrik.kindstrand@afry.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Rekryteringspartner Fanny Sjödell, fanny.sjodell@afry.com
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Välkommen med din ansökan, senast den 9 augusti. Det går bra att skicka in din ansökan tidigare men vi kommer gå igenom majoriteten av ansökningarna först efter sommarledigheten och det kan också dröja lite längre än vanligt innan vi återkommer till dig. Ansök via ansökningsknappen då vi inte kan ta emot ansökningar via mejl.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 STOCKHOLM Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9988488