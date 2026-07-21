Led framtidens nära vård - enhetschef till kommunal primärvård
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Simrishamn Visa alla sjukvårdschefsjobb i Simrishamn
2026-07-21
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Det här är inte ett förvaltande uppdrag.
Det är en möjlighet att kliva in och driva förändring i en tillitsbaserad styrd verksamhet som är mitt i en av vårdens viktigaste förflyttningar: utvecklingen av Nära vård.
Vi befinner oss i ett spännande omställningsarbete där vi utvecklar en Nära vård, du får påverka, utveckla och driva förändring i en verksamhet med höga ambitioner.
Du kliver in i en organisation där hälsa, hållbarhet och ett närvarande ledarskap prioriteras. Där du som chef har mandat att göra verklig skillnad.
Hos oss står du inte ensam. Du delar ledarskapet med en chefskollega, vilket ger:
• bättre tillgänglighet för medarbetarna
• möjlighet att dela upp arbetsuppgifter
• ett naturligt bollplank i vardagen
Vi tror på ett närvarande, modigt och utvecklingsorienterat ledarskap – där du både kan zooma ut och se helheten, ochzooma in när det behövs.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Som enhetschef inom kommunal primärvård har du en central roll i att leda och utveckla verksamheten framåt.
Du leder team primärt bestående av sjuksköterskor med fokus på att skapa en stark teamsamverkan nära patienten. Här handlar ledarskap om att få helheten att fungera: från strategisk riktning till det dagliga arbetet i verksamheten.
Du kommer att:
• Driva utvecklings- och förändringsarbete i en verksamhet i rörelse
• Skapa förutsättningar för en personcentrerad, trygg och sammanhållen vård
• Arbeta nära medarbetarna och bygga en kultur av lärande, ansvar och engagemang
• Säkerställa kvalitet, patientsäkerhet och kontinuerlig uppföljning
• Ta tillvara möjligheter inom digitalisering och välfärdsteknik
• Du arbetar i nära samverkan med stödfunktioner som MASoch MAR och är en viktig del i ett ledningsteam där samarbete och gemensamt ansvar är centralt.
• Ansvara för en god och hållbar arbetsmiljö, där du förebygger ohälsa, främjar delaktighet och skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetslivKvalifikationer
Du är en erfaren ledare som trivs i förändring och drivs av att utveckla både människor och verksamhet.
Vi tror att du:
• har flera års erfarenhet som chef
• är trygg i ditt ledarskap och van att arbeta både strategiskt och operativt
• har erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete
• ser värdet av samverkan och bygger starka relationer
• arbetar strukturerat med uppföljning, kvalitet och förbättring
• bakgrund inom hälso- och sjukvård
Du har förmågan att skapa riktning men också engagemang.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Här får du inte bara ett meningsfullt uppdrag du får också en arbetsplats i hjärtat av Österlen, med närhet till både hav, natur och livskvalitet.
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Oss når du via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00
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Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336893 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns Kommun
(org.nr 212000-0969)
Stortorget 6 (visa karta
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272 80 SIMRISHAMN Arbetsplats
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Facklig företrädare nås via Kontakt Simrishamn +46414819000 Jobbnummer
10008148