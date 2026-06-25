Lechner söker Underhållstekniker
PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB / Maskinreparatörsjobb / Markaryd Visa alla maskinreparatörsjobb i Markaryd
2026-06-25
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Som aktör på marknaden arbetar vi nära våra leverantörer och intressenter. Vilket innebär alla våra medarbetare blir engagerade i hela värdekedjan. För oss är transparensen viktigt och värdesätter våra medarbetares röster. Något som driver vårt förbättringsarbete framåt.
Vår inställning på Lechner är att vi gör jobbet tillsammans. Alla är viktiga oavsett vilken roll vi har i företaget. Tack vare gott samarbete lämnar årligen över 150 000 bänkskivor vår fabrik. Eftersom du kommer spendera
den största delen av dagen på jobbet vill vi att du trivs och mår bra. På Lechner prioriterar vi goda relationer med kollegor, en varm stämning och en god arbetsmiljö.
Om du vill kan du göra en karriärresa inom organisationen och utvecklas vidare till fler utmaningar och större ansvar. Det är du som bestämmer hur långt du vill nå.
Service- och Underhållstekniker till Lechner
Rekryteringen genomförs i samarbete med Puls Bemanning & Rekrytering, som ansvarar för urval och tillsättning av tjänsten.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Vi söker nu en ny kollega till vårt underhållsteam som vill vara med och bidra till utvecklingen av vår produktion. Har du erfarenhet av underhållsarbete inom industri, kunskaper inom el, automation och mekanik samt ett stort tekniskt intresse? Trivs du i en varierad roll där du får ta ansvar, lösa problem och arbeta nära verksamheten? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Hos Lechner erbjuds du en långsiktig roll i ett växande företag med korta beslutsvägar, god sammanhållning och stora möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Din roll
Som Service- och Underhållstekniker blir du en viktig del av vårt underhållsteam, som idag består av två personer. Tillsammans ansvarar ni för att säkerställa en säker, effektiv och driftsäker produktion genom förebyggande och avhjälpande underhåll av vår maskinpark.
Arbetet omfattar service, felsökning och underhåll av maskiner och kringutrustning samt deltagande i utvecklings- och förbättringsprojekt. Du kommer även att medverka vid installationer, ombyggnationer och tekniska uppgraderingar när behov uppstår.
Felsökning sker både praktiskt ute i produktionen och via PLC-system, vilket gör rollen varierande och utvecklande. Ingen dag är den andra lik, vilket ställer krav på flexibilitet, initiativförmåga och god samarbetsförmåga.
Arbetstiden varierar beroende på säsong och omfattar antingen tvåskift eller 1,5-skift. Vid kvällsskift är du ledig på fredagar.Dina arbetsuppgifter
Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på maskiner, produktionsutrustning och fastighet.
Felsöka och åtgärda problem inom mekanik, el och automation.
Medverka i utveckling och effektivisering av produktionsprocesser.
Dokumentera, följa upp och återrapportera utförda åtgärder.
Arbeta i underhållssystemet Mainter.
Delta i tekniska projekt samt förbättrings- och investeringsprojekt.
Säkerställa att planerade underhållsaktiviteter genomförs enligt fastställda rutiner.
Genomföra om- och tillbyggnationer kopplade till förbättringsarbete.
Ha kontakt med maskinleverantörer och externa entreprenörer vid behov.
Stödja och utbilda operatörer i användning av teknisk utrustning.
Vem är du?
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med problemlösning. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och har samtidigt lätt för att samarbeta med andra.
Som person är du strukturerad, noggrann och engagerad. Du har ett naturligt driv att utveckla både dig själv och verksamheten och bidrar gärna med idéer till förbättringar.
Du kommer att arbeta nära underhållschef och produktionschef för att säkerställa en stabil och effektiv produktion.KvalifikationerKvalifikationer
Några års erfarenhet som underhållstekniker, industrielektriker eller serviceelektriker.
Erfarenhet av felsökning inom el, mekanik och automation.
Förmåga att läsa och förstå elscheman.
Kunskap om PLC-system och grundläggande PLC-programmering.
Erfarenhet av elektriskt underhåll och felavhjälpning inom tillverkande industri.
God samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Vilja att utvecklas och lära dig nya tekniker och arbetsmetoder.
Meriterande
Erfarenhet av underhållssystemet Mainter.
Kunskap inom automation, hydraulik och maskinbyggnation.
Erfarenhet av projektledning eller arbetsledning.
Erfarenhet av förbättringsarbete och produktionsutveckling.
Vi erbjuder
Hos Lechner får du möjlighet att arbeta i en verksamhet med höga ambitioner och stark framtidstro. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där automation och teknisk utveckling står i fokus.
Du blir en del av ett engagerat team med stor kompetens och får möjlighet att påverka, utvecklas och växa tillsammans med företaget. Här värdesätter vi samarbete, ansvarstagande och ett genuint intresse för teknik.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Lechner med Puls Bemanning & Rekrytering. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Puls Bemanning.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig och berätta mer om möjligheten att bli en del av Lechners fortsatta utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB
(org.nr 556803-3343), https://www.lechner.se/
287 34 STRÖMSNÄSBRUK Arbetsplats
Lechner Svenska Holding AB Kontakt
Säljande konsultchef
Malin Källerholm malin@pulsbemanning.se +46763014727 Jobbnummer
9979480