Lead system designer till vår kund i Umeå

Poolia AB / Datajobb / Umeå
2025-09-03


Vill du arbeta med teknisk utveckling i framkant och bidra till innovativa lösningar inom bioprocessindustrin? Vi söker nu en Lead System Designer till Custom Engineering i Umeå för ett längre uppdrag.

Urval sker löpande så sök eller ta kontakt så snart som möjligt.

Om tjänsten
Som Lead System Designer kommer du att arbeta nära kundprojekt och vara ansvarig för att säkerställa kvalitet och funktionalitet i kundanpassade bioprocessprodukter. Rollen innebär ett brett ansvar, från att översätta kundkrav till specifikationer och design, till att leda design granskningar och säkerställa regel efterlevnad. Du blir en nyckelperson som samarbetar med automations ingenjörer, mekanik konstruktörer och andra design funktioner för att produkter ska uppfylla högt ställda krav.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Översätta kundkrav till specifikationer och designlösningar
• Leda interna och externa designgranskningar
• Koordinera aktiviteter mellan olika designfunktioner
• Säkerställa att produkterna uppfyller regulatoriska krav
• Stötta vid tillverkning och verifiering
• Fungera som oberoende granskare i andra projekt

Vem är du?
Vi söker dig som:
Kandidatexamen eller motsvarande erfarenhet
3-4 års erfarenhet som ingenjör, forskare eller inom tekniska systemdesigner
Erfarenhet av projektledning eller koordinering av team
Goda kunskaper i Officepaketet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

För att lyckas i rollen ser vi att du är:
• Kvalitetsfokuserad - levererar lösningar som möter kundernas krav
• Lagspelare - samarbetar effektivt och har erfarenhet av att leda team
• Ansvarstagande - tar ägarskap över designrelaterade aktiviteter och driver projekt framåt
• Strukturerad - har ordning på dokumentation och leverabler
• Tekniskt kompetent - kan analysera och lösa komplexa tekniska problem

Om verksamheten
Poolia kan erbjuda flera möjligheter till dig som är ingenjör eller har en teknisk bakgrund. Våra uppdragsgivare finns inom miljö-, energi-, skogs-, fordons-, läkemedels-, livsmedels-, process- och produktionsindustrin. Oavsett om du vill arbeta på ett stort eller litet företag, inom privat eller offentlig sektor, så har vi en tjänst för dig. Vi förenar människor och teknik!

Att vara konsult hos oss ger dig många möjligheter att prova på olika branscher, företag och roller. Läs gärna mer om hur det är att vara konsult hos oss: https://www.poolia.se/karriar/tips/konsult/ Det passar dig som vill få mycket erfarenhet under en kortare period. Om du letar efter en värld fylld av spännande möjligheter och nya kontakter kommer du gilla att vara konsult hos oss.


Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.

Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74377".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se

Arbetsplats
Poolia Sverige AB

Kontakt
Helena Forsberg
helena.forsberg@poolia.se
072-079 08 69

Jobbnummer
9490933

