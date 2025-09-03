Lead System Designer till vår kund i Umeå
2025-09-03
Hos vår kund i Umeå får du som Lead System Designer chansen att forma framtiden för kundanpassade bioprocesslösningar. I en miljö där innovation och teknik står i centrum, kommer du att leda projekt som kombinerar kreativitet och precision för att överträffa kundernas förväntningar.Publiceringsdatum2025-09-03Om tjänsten
Som Lead System Designer kommer du att tolka kundkrav och omvandla dem till tekniska specifikationer, leda designgranskningar, koordinera designaktiviteter, säkerställa regelverksefterlevnad samt stötta tillverkning och verifiering av produkter. Tjänsten är en visstidsanställning t om 260630, men med god möjlighet till förlängning.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har en kandidatexamen eller motsvarande erfarenhet inom relevant område och 3-4 års erfarenhet som ingenjör eller forskare inom teknisk systemdesign. Du bör ha erfarenhet av att leda projekt eller koordinera tekniska team samt goda kunskaper i Officepaketet. Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Dina personliga egenskaper bör inkludera kvalitetsfokus, lagspelarförmåga, ansvarstagande, struktur och teknisk problemlösningskapacitet.
Meriterande
Det är meriterande om du har specifik erfarenhet inom bioprocesslösningar och kundanpassad design. Tidigare arbete med regelverk och standarder inom bioteknik eller liknande områden ger en fördel. Erfarenhet av internationella projekt och samarbete med tvärfunktionella team kan också vara värdefullt. Kompetens inom avancerade designverktyg och metoder för systemdesign är önskvärt, liksom förmågan att arbeta effektivt i en dynamisk och innovativ arbetsmiljö.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Elin Ejrendahl via e-post: elin.ejrendahl@lernia.se Ersättning
