Lead Planner till Kriminalvårdsanläggning i Trelleborg
2025-12-16
Har du mångårig erfarenhet inom tidplanering och redo att anta en ny utmaning då har vi ett spännande uppdrag för dig. I vårt samverkansprojekt med Specialfastigheter ska vi bygga en helt ny kriminalvårdsanläggning i Trelleborg. Som Ledande tidplanerare ingår du i projektets ledningsgrupp och har ett helhetsansvar för tidsplaneringen genom projektets alla faser och blir en nyckelperson med många kontaktytor - både i projektet och inom organisationen. Du gillar att leda, skapa ordning och samarbeta med olika aktörer - då är detta rätt möjlighet för dig. Här får du sätta grunden för projektets struktur och skapa en tydlig ram för arbetet.
Kom med och bygg framtidens kriminalvårdsanläggning i Trelleborg.
Om projektet KVA Trelleborg
KVA Trelleborg är en av Sveriges största kriminalvårdsanläggningar, med en byggyta på 110 000 kvadratmeter, som NCC i samverkan med Specialfastigheter bygger åt Kriminalvården. Projektet utförs av en helt integrerad organisation mellan NCC och Specialfastigheter, samverkan fullt ut! Preliminär byggstart är våren 2026 och själva byggtiden kommer ta 4 till 6 år.
Tjänsten som Lead Planner
Du tar ett helhetsansvar för att säkerställa projektets arbetssätt och processer kring tidplanering och att dessa följer NCC riktlinjer genom projektets alla faser. Detta inbegriper övergripande upprättande, avstämning och uppdatering av projektsamordningstidplanen dvs. integrerad projekteringstidplan, produktionstidplan, inköpstidplan, besiktningstidplan, provningstidplan och överlämnande tidplan.
Du ansvarar för övergripande rapportering och dokumentation av tidsläge samt analys av framdrift, avvikelser, risker eller möjligheter av projekttidplan i relation till kontraktstidplan.
Du ansvarar för att samordna flera projekttidplanerare, vilket innebär att du leder, koordinerar och säkerställer framdriften. Du ansvarar även för att etablera och följa upp arbetssätt för de olika huvuddelarna i projektet.
Du säkerställer att projektets olika tidplaner koordineras, uppdateras och länkas samman i planeringsverktyget Primavera P6 enligt gällande rutiner och kravställningar i projektet.
Du rapporterar till Projektdirektören och ingår i projektets ledningsgrupp.
Utmärkande för NCC:s byggarbetsplatser är struktur, ordning och reda samt ett stort fokus på en säker och god arbetsmiljö, så för att trivas hos oss ser vi att detta är naturliga ledord även för dig.
Din profil som Lead Planner
Vi söker dig som har minst 5 års dokumenterad erfarenhet av tidplanering av stora, komplexa och multidisciplinära bygg- och anläggningsprojekt. Du har arbetat i verktyg som Primavera P6 alt Power Project. Du är även van vid att följa upp kritiska arbetsmoment med hjälp av S-kurvor för att visualisera framdrift.
Du har förmågan att göra komplexa data och information lättillgänglig för olika mottagare, så vi lägger stor vikt vid din kommunikativa och pedagogiska förmåga vilket är avgörande för ett lyckat samarbete och därmed ett lyckat projekt.
Du har erfarenhet från scenariotidplanering och "what if"- tidplanering utifrån strategiskt perspektiv med avseende på tid, kostnad och omfattning.
Du trivs i en miljö där samarbete är avgörande för framgång. Som ledare för teamet skapar du en tydlig helhetsbild och säkerställer samsyn kring projektets tidplan, så att alla deltagare arbetar mot samma mål.
Du talar och skriver på både svenska och engelska.
Om Building Division Stora Projekt
Divisionen Building Stora Projekt utvecklar och leder komplexa byggprojekt med ett ordervärde i storleksordningen 1,5 miljarder eller mer.
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av utbildningar samt andra personalförmåner via vår förmånsportal NCC Benefits. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt lunchförmån.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid i projekt KVA Trelleborg. Placeringsort är Trelleborg. Arbete på distans, del av tiden, kan diskuteras. För den här tjänsten genomför vi bakgrundskontroll i enligt med NCC:s säkerhetskultur.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten vänligen kontakta Projektdirektör Gustav Bergstedt på 072-561 89 50 alternativt HR Specialist Monica Klersén på 070-653 90 49. Vi går på julledighet mellan den 23 december och 6 januari. Sista ansökningsdagen är den 25 januari 2026.
Välkommen med din ansökan!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
