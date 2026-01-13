Lead & Customer Success Specialist - Batterilösningar
Vill du arbeta i en affärsnära roll där du har daglig kontakt med kunder, arbetar med framtidens energiteknik och är en viktig del av försäljningskedjan?
Nu söker vi en Lead & Customer Success Specialist till ett bolag inom batterilagring och energiteknik. Du arbetar med att följa upp leads som tidigare visat intresse för batterier men inte gått vidare. Kunderna har redan solceller - behovet finns, och din uppgift är att hitta rätt tajming och skapa rätt förutsättningar för affär.
Om rollen
Detta är en utgående telefonroll där du fungerar som länken mellan kund och säljteam.
Du arbetar med:
Att ringa leads som tidigare tackat nej eller inte varit redo
Föra affärsnära dialoger kring behov och tidplan
Identifiera när kunden är redo att gå vidare
Boka eller lämna över till ansvarig säljare
Dokumentera och följa upp dialoger
Det här är en perfekt roll för dig som vill in i sälj-och energibranschen.
Utvecklingsmöjligheter
Det här är en roll där du får insyn i hela affären. Presterar du bra finns möjlighet att växa vidare till:
Teknisk säljare
Projektledare
Andra administrativa roller
Lön & villkor
Fast lön och möjlighet till rörlig ersättning
Heltid prioriterad, möjlighet till deltidstjänst
Arbetstider: Måndag till fredag, kl 08.00 - 17.00
Rekryteringsprocessen är digital och du får viktig information via sms. Håll koll på mobilen efter ansökan. Vid frågor, mejla info@missions.se
Ansök idag - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
