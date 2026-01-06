Lead Hardware Engineer till Tjeders
Vill du vara med och skapa framtidens larm- och kommunikationslösningar som gör skillnad i människors vardag? Tjeders i Malmköping söker en erfaren och driven hårdvarukonstruktör för att designa, utveckla och testa avancerade hårdvarulösningar. Du kommer samarbeta krossfunktionellt med exempelvis mjukvaruingenjörer, produktägare och produktion - där du som Lead Hardware Engineer har ett extra ansvar för hårdvarukonstruktionen. Brinner du för teknik, precision och hållbara lösningar? Sök redan idag - urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Tjeders Industri AB har sedan 1942 utvecklat larm- och kommunikationslösningar för vård och säkerhet och är idag en IT-partner med spetskompetens inom innovativa tjänsteleveranser till företag, regioner och kommuner. Tjeders har ca 40 anställda, med huvudkontor och egen fabrik i Malmköping samt kontor i Stockholm, Lund och Eskilstuna. Tjeders med en unik personalägd struktur, är ett värdestyrt företag där deras kärnvärden Kvalité - Innovation - Medmänsklighet är ledande i allt de gör. För mer info läs gärna mer här.
Som Lead Hardware Engineer inom elektronik kommer du att driva och ansvara för hela hårdvaruutvecklingsprocessen och design av elektroniklösningar, från koncept till färdig produkt. Du blir en nyckelperson i teamet, samarbetar nära med mjukvaru- och mekanikutvecklare, samt stöttar inköp och produktion. Rollen innebär både strategiskt arbete och praktisk design, med fokus på att säkerställa hög kvalitet och regelefterlevnad.
Tjeders erbjuder en familjär arbetsmiljö, där innovation och samarbete är centralt. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar nära varandra för att utveckla produkter som gör skillnad. Du förväntas vara på plats i Malmköping minst 2 dagar/vecka då produktion, labb, etcetera finns på plats här. Övrig tid går bra att arbeta från satellitkontor i Esklistuna, Stockholm eller hemifrån. Detta är en långsiktigt roll med goda möjligheter till anställning direkt hos Tjeders.
Du erbjuds
• En lärorik tjänst bland ambitiösa kollegor, där nytänk och innovation flödar
• Delaktighet i ett värdefullt och hållbart arbete som gör skillnad
• Bli en del av ett familjärt och välkomnande företag
Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att ansvara för att driva och utveckla hårdvaruarkitektur och designa nya produkter. Du kommer att vara involverad i hela produktlivscykeln, från koncept till produktion, och säkerställa att lösningarna möter både tekniska krav och marknadens behov.
• Designa och konstruera kretskort samt mönsterkortsdesign.
• Upprätta tekniska specifikationer, scheman och BOM-listor.
• Leda och utföra EMS- och funktionstester, samt säkerställa regelefterlevnad (t.ex. EN 50130).
• Stötta inköp vid komponentval och hantering av End-of-Life-komponenter.
• Samarbeta tätt med mjukvaru-, mekanik- och produktionsteam.
• Granska tekniska lösningar och delta i strategisk projektplanering.
• Utarbeta kravspecifikationer i samråd med kund och innovationschef.
• Dokumentera designprocesser och tekniska specifikationer
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avklarad civilingenjörsutbildning inom elektroteknik, datateknik eller liknande område
• Har flera års erfarenhet av hårdvarudesign och utveckling
• Har djupgående kunskap om kretsdesign, PCB-layout och signalbehandling
• Har erfarenhet av CAD-verktyg som Altium Designer, OrCAD eller liknande
• Kan tala och skriva på svenska och engelska då båda språken förekommer i ditt dagliga arbete
För denna roll kommer en bakgrundskontroll i form av utdrag från belastningsregistret samt UC genomföras.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av Radio, UHF såsom LoRa och BLE
• Kunskap om EMC/EMI och certifieringsprocesser
• Erfarenhet av projektledning och ledarskap
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Respektfull
