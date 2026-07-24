Lead Generator till Klaravik
Eterni Sweden AB / Säljarjobb / Karlstad Visa alla säljarjobb i Karlstad
2026-07-24
, Hammarö
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Är du orädd i telefon och motiveras av resultat? Ta steget till Klaravik som Lead Generator och bygg din karriär inom försäljning.Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Som Lead Generator arbetar du med utåtriktad telefonkontakt mot potentiella säljare. Din huvuduppgift är att generera kvalificerade leads och skapa affärsmöjligheter. Du är en viktig del av vårt kommersiella maskineri och ingår i teamet tillsammans med innesäljare och förhandlare, där ni tillsammans driver affären framåt. Du kommer att primärt arbeta i HubSpot, vårt system för leads. Dina dagar består till stor del av:
Utgående samtal till prospekt och potentiella kunder
Identifiera affärsmöjligheter, skapa leads och säkerställ att möten blir bokade
Skapa värde i varje kontakt och bygga pipeline
Arbeta nära säljorganisationen
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att lyckas i rollen behöver du vara:
Driven, uthållig och resultatorienterad – du triggas av mål och vill prestera, även över tid.
Orädd i telefonen – du tvekar inte att lyfta luren och ta kontakt
Hungrig på försäljning – du gillar affärer och vill utvecklas
Social och kommunikativ – du skapar snabbt förtroende
Strukturerad – du har koll på dina kontakter och din pipeline
Tidigare erfarenhet av försäljning eller telefonarbete är meriterande, men din inställning och ditt driv är det viktigaste.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Lead Generator är en direktrekrytering där du blir anställd av Klaravik. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas dit.
Heltidstjänst – initialt en tidsbegränsad anställning om 12 månader. Eventuell tillsvidareanställning möjlig.
Lönemodell med fast del + rörlig provision, där du själv har möjlighet att påverka din inkomst
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mejl behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Adam Fransson Mörk på adam.f.mork@eterni.se
eller 073-861 72 53.
Plats: Karlstad
Start: Aug/Sep
Arbetstider: Mån-Fre, 08-17 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
652 16 KARLSTAD Arbetsplats
Klaravik AB Kontakt
Adam Fransson Mörk adam.f.mork@eterni.se Jobbnummer
10011239