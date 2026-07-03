Lead Engineer till Hilti i Malmö
Sigma Industry Recruit AB / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2026-07-03
, Burlöv
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, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sigma Industry Recruit AB i Malmö
, Ronneby
, Karlskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-03Beskrivning av jobbet
Vill du ta en ledande roll i komplexa projekt där teknik, affär och kundvärde möts? Vi söker nu en Lead Engineer som vill vara med och driva utvecklingen av högkvalitativa ingenjörslösningar inom våra största projekt.
Om rollen
Som Lead Engineer kommer du att leda det tilldelade ingenjörsområdet inom Large Projects och säkerställa leverans av högkvalitativa lösningar – i tid och inom budget. Du ansvarar för att maximera värdeskapande för våra kunder samtidigt som du bidrar till att öka projektets affärspotential.
Du leder, coachar och stöttarvåra Design Engineers i att leverera tekniskt avancerade lösningar under komplexa projektförhållanden. Rollen kräver ett strukturerat, proaktivt och självgående arbetssätt.
Du kommer att rapportera direkt till Project Management Office Manager i Sverige.Arbetsuppgifter
Vara en kundnära teknisk partner och ansvara för leverans av ingenjörstjänster inom Large Projects i Sverige och norra Europa
Leda projektteam av Design Engineers och säkerställa att tekniska mål uppnås enligt scope, budget och tidsplan
Optimera designlösningar i enlighet med relevanta standarder, regelverk och kundkrav
Samarbeta nära övriga projekt för att lösa tekniska utmaningar och säkerställa kvalitet och leveransprecision
Fungera som teknisk rådgivare och koordinera med kundens specialister
Stötta projektledningen i planering och utveckling av projekt, särskilt kring genomförbarhet och tidsbedömningar
Vad bidrar du med?
För att lyckas i rollen har du en ingenjörsexamen (t.ex. bygg, maskin eller konstruktion) och flera års erfarenhet av att leda stora komplexa projekt där du har levererat tekniska lösningar med hög kvalitet.
Du har en stark analytisk förmåga och ett strukturerat, självgående arbetssätt och kan omsätta komplexa krav till tydliga och genomförbara leveranser. Du trivs i en ledande roll där du får samarbeta tvärfunktionellt och behåller ett helhetsperspektiv även i komplexa projektmiljöer. Vi ser även att du har:
Förmåga att leda och motivera team i parallella projekt
Mycket god kommunikativ förmåga och trygghet i beslutsfattande
God affärsförståelse och förmåga att hantera risker på ett strukturerat sätt
Erfarenhet av projektplanering och genomförande från start till mål
Förmåga att hantera press och kontinuerliga förändringar på ett strukturerat sätt med stort fokus på helhetsaffären och att skapa en god kundupplevelse
Flytande i svenska och engelska i både tal och skrift
Vad erbjuder vi?
Hos Hilti får du mer än bara en roll. Du får ansvar, utveckling och möjlighet att göra verklig skillnad.
En central roll i ett marknadsledande globalt företag med stark lokal närvaro
Tydligt ägarskap och mandat inom ditt ansvarsområde
En omsorgsfull och prestationsorienterad kultur där samarbete och förtroende är avgörande
Möjligheter till kontinuerligt lärande och långsiktig karriärutveckling
För högpresterande medarbetare finns en tydlig internationell karriärväg, din nästa roll kan ta dig utanför Sverige till någon av våra 120 marknader världen över
En arbetsplats där dina idéer, din struktur och ditt driv värdesätts
Varför Hilti?
Hilti är världsledande inom bygginnovation och har fler än 34 000 medarbetare i 120 länder. Med vårt syfte i fokus, att göra byggbranschen bättre, strävar vi efter att fortsätta lära oss, växa och hitta nya sätt att göra en bestående skillnad. Här får du möjlighet att använda dina styrkor, arbeta med ett globalt och inkluderande team och ta dig an meningsfulla utmaningar. På Hilti får du chansen att förverkliga dina idéer, prestera och växa genom målmedvetenhet, passion och lagarbete.
Engagemang för inkludering
På Hilti är inkludering centralt när det gäller hur vi arbetar, leder och växer tillsammans. Vi vill omfamna en mångfald av idéer och tankar och skapa en miljö som är inkluderande för alla, överallt. Vi strävar ständigt efter att säkerställa att varje röst värdesätts och att varje teammedlem får möjlighet att bidra. Genom att bygga vidare på denna grund stärker vi våra team, vår innovation och vårt inflytande, och tillsammans gör vi byggandet bättre.
Här är några saker du kan förvänta dig under processens gång:
Vi anser att varje ansökan förtjänar en mänsklig bedömning. Därför granskas samtliga ansökningar noggrant av en av våra rekryterare.
När du skickat in din ansökan kan du förvänta dig automatiska bekräftelser och meddelanden från vårt system - initierat av vårt rekryteringsteam.
Väljer vi att inte gå vidare med just din ansökan för en personlig intervju, kommer vi tyvärr inte att kunna ge individuell feedback.
Vi återkommer med besked så snart vi kan. I och med stundande semestrar kan återkoppling dröja.
I denna rekrytering har Hilti valt att samarbeta med Sigma Industry Recruit -
Om du har några frågor om rollen, kontakta ansvarig rekryterare Jonathan Sundh, 0703-061601, Sigma Industry Recruit.#SIR #Recruit #LI-JS1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigma Industry Recruit AB
(org.nr 559570-4569), https://www.sigma.se
Hyllie Boulevard 34, (visa karta
)
215 32 MALMÖ Arbetsplats
Sigma Industry Recruit Kontakt
Jonathan Sundh Jonathan.Sundh@sigma.se 46703061601 Jobbnummer
9992521