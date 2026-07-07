Lead Engineer, Afry Automotive
Afry AB / Civilingenjörsjobb / Södertälje Visa alla civilingenjörsjobb i Södertälje
2026-07-07
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Företagsbeskrivning
Vilka är vi
Hos AFRY Automotive blir du en del av en internationell organisation med stark lokal förankring och djup teknisk kompetens. Vi arbetar tillsammans med några av världens främsta fordonsföretag och bidrar till utvecklingen av morgondagens hållbara transportlösningar.
Vår verksamhet i Stockholmsregionen, med kontor i Södertälje och Solna, präglas av samarbete, innovation och kunskapsutbyte. Vi arbetar nära våra kollegor globalt och samarbetar med verksamheter i bland annat Indien, Brasilien och Göteborg.
På AFRY tror vi att de bästa idéerna skapas i inkluderande miljöer där människor med olika erfarenheter och perspektiv möts. Därför lägger vi stor vikt vid att skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna, uppskattade och delaktiga. Du kommer bli en som är med och stärker vår grupp med Projektledare, för att vidareutveckla kompetensen och vara mentor för yngre projektledare.
Vår kultur
På AFRY Automotive är lagandan en av våra största styrkor. Vi stöttar varandra i utmaningar, delar kunskap och firar framgångar tillsammans. Hos oss får du möjlighet att växa genom kontinuerligt lärande, varierande uppdrag och chansen att utvecklas inom flera olika branscher – en erfarenhet som stärker både din kompetens och din karriär.
Vi värdesätter nyfikenhet, samarbete och modet att tänka nytt. Samtidigt tror vi att arbetsglädje och gemenskap är lika viktiga som tekniska framgångar. Publiceringsdatum2026-07-07Beskrivning av jobbet
Fordonsindustrin befinner sig mitt i en av sina största transformationer någonsin. Elektrifiering, digitalisering och autonoma teknologier förändrar hur framtidens fordon designas, utvecklas och produceras. På AFRY Automotive är vi stolta över att vara en del av denna resa och söker nu en engagerad och teknikdriven Lead Engineer som vill bidra till utvecklingen av nästa generations kommersiella fordon.
Även våra kunder inom försvarsindustrin står inför en spännande teknisk utveckling och har ett stort behov av erfarna Lead Engineers.
Som Lead Engineer får du möjlighet att arbeta med innovativa lösningar i tekniskt utmanande projekt hos några av Sveriges ledande aktörer inom fordons- och försvarsindustrin. Du blir en viktig del av vårt team i Stockholmsregionen med placering i Stockholm eller Södertälje, där du tillsammans med kollegor och kunder driver innovativa lösningar som bidrar till en mer hållbar framtid.
Om rollen
I rollen som Lead Engineer ansvarar du för att leda och koordinera tekniska utvecklingsaktiviteter genom hela produktutvecklingsprocessen. Du blir en nyckelperson i projekt där du kombinerar teknisk expertis med ett coachande och samarbetsorienterat ledarskap.
Uppdragen kan genomföras både i AFRYs interna leveransorganisation eller ute hos våra kunder, vilket ger dig en varierad vardag och möjlighet att utvecklas i olika miljöer.
Du kommer att samarbeta nära konstruktörer, projektledare och andra tekniska specialister för att säkerställa att projekt levereras med hög kvalitet och enligt uppsatta mål. Rollen kräver god kommunikationsförmåga och förmågan att omsätta komplexa tekniska utmaningar till tydliga och genomförbara lösningar.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse och som trivs i en ledande roll där du får inspirera, stötta och utveckla både människor och teknik. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och motiveras av att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Kvalifikationer
Flera års erfarenhet av produktutveckling inom tillverkande industri
Minst tre års erfarenhet av CATIA V5
4–5 års erfarenhet från fordonsindustrin
Relevant högskole- eller civilingenjörsutbildning inom exempelvis maskinteknik, produktutveckling eller motsvarande
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Ytterligare information
Vi erbjuder dig en position i ett företag där skapandet av nya idéer uppmuntras och innovationer tas vidare.
Vi erbjuder dig en flexibel arbetsmiljö och stor frihet under ansvar då vi förstår att allas liv ser olika ut och vikten av att ha en god balans mellan jobb och fritid.
På AFRY delar vi en stark kultur som präglas av att dela kunskap och kompetensutveckling i form av interna och externa utbildningar samt individuella utvecklingsplaner.
Utöver detta erbjuder vi dig generöst årligt friskvårdbidrag, företagshälsovård, tjänstepension samt tillhörighet i vår fantastiska personalförening Club AFRY. Här anordnar vi roliga aktiviteter så som skidresor, handledda träningstillfällen, stuguthyrning, gästföreläsningar och mycket, mycket mer!
AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer och vi vill gärna visa dig varför!
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-08-31
Observera att urvalet sker löpande, men på grund av de kommande semestern kan återkoppling på din ansökan dröja
Glöm inte att uppdatera relevant information för denna tjänst i ditt CV.
Vi accepterar endast ansökningar genom detta system. Ansök genom att klicka på "Apply now"-knappen. Ansökningar via e-post kommer inte att beaktas.
Kontaktuppgifter för frågor
Patrik Norr, Service Area Team Managerpatrik.norr@afry.com
Sara Mukkala, Service Area Team Managersara.mukkala@afry.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9995979