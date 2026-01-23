(Lead) DevOps Utvecklare (AWS, K8s, AI, Python/Typescript)
Doktorse Nordic AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Doktorse Nordic AB i Stockholm
, Huddinge
, Sollentuna
, Täby
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
På Doktor.se omdefinierar vi det svenska sjukvårdssystemet genom att göra det mer tillgängligt, smidigt och effektivt - utan att kompromissa med kvalitet eller säkerhet. Vår unika hybridmodell, som kombinerar fysiska vårdcentraler med moderna digitala lösningar, har gjort oss till den största digitala vårdgivaren i Sverige, med miljontals konsultationer varje år. Vi är också stolta över att vara en av de mest populära arbetsgivarna inom vården.
Om rollen
Som DevOps Utvecklare eller Lead DevOps på Doktor.Se kommer du ha stort ansvar för driften och säkerheten av våra tjänster. Inom vårt Tech-team tar alla stort eget ansvar och ägarskap över initiativ och sina ansvarsområden - som DevOps Utvecklare blir ditt främsta ansvar att bygga och säkra infrastrukturen samt stötta andra utvecklare med deras behov. Men du får även möjlighet att hjälpa till att påverka produkten, med produktutveckling och idéer.
Vad du kommer jobba med
Infrastruktur och säkerhet - Utveckla och förbättra våra mikro-tjänster i AWS samt se till att rätt monitorering och säkerhetsprinciper finns på plats.
Automatisering och verktyg - Förenkla och förbättra CI/CD-pipelines och processer med bland annat "infrastructure as code".
Utveckla nya tjänster - Stötta övriga utvecklare med backend tjänster och programmeringshjälp.
Utveckla AI-tjänster Vi expanderar in i AI och möjlighet att bygga tjänster både med AI som verktyg men också integrera våra tjänster med AI är i full-fart, va med tidigt på denna resa!
System-design och arkitektur Bidra till teamets design och arkitektoniska diskussioner och se till att vi utvecklar skalbara och flexibla tjänster med best practices och moderna tekniker.
Vad vi söker
Erfarenhet: ca 5 år eller mer som DevOps-Engineer, Infrastructure Engineer eller liknande roll inom framförallt AWS miljöer.
Utbildning: Relevant universitetsutbildning eller motsvarande erfarenhet.
Molntjänster/Infrastruktur: Du behöver kunna AWS-tjänster och drifta dem med hjälp av Kubernetes/EKS, Docker, Terraform, CDK, Github Actions och GitOps.
Programmerings Språk: Du är bekväm med Python, Javascript/Typescript (Node.js) och är inte rädd för att lösa problem med några Bash-script.
Databaser/tjänster: Du har erfarenhet med databaser och kan SQL framförallt med PostgreSQL. Du borde ha bra koll på hur man bäst utnyttjar AWS tjänster och kan sätta upp tjänster så som Redis, SQS m.m.
Monitorering: Erfarenhet av att sätta upp och underhålla monitoreringstjänster så som Grafana eller Datadog.
Säkerhetstänk: Du tänker säkerhet först och har gedigen koll på hur man säkrar sin infrastruktur från olaga intrång.
Problemlösning: Förmåga att identifiera och lösa problem även om det utanför din komfortzon.
Ägandeskap: Stark laganda och ansvarstagande och vana att arbeta i agila miljöer.
Språk: Engelska är vårt huvudspråk inom tech, men kunskaper i svenska är en fördel.
Vad vi erbjuder
Du blir en del av ett sammansvetsat och samarbetsinriktat team, med en modern och inspirerande arbetsmiljö på vårt kontor på Sveavägen 63 i Stockholm. Du får möjlighet att bidra i meningsfulla projekt och samtidigt utvecklas i din yrkesroll, med kontinuerligt stöd för din professionella tillväxt.
Vi erbjuder också:
30 dagars semester
Tjänstepension (ITP1)
Friskvårdsbidrag
Personligt utbildningsbidrag
Gemensam måndagsfrukost
Mer praktiska detaljer
Startdatum: Så snart som möjligt, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål
Anställningsform och omfattning: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med inledande provanställning (6 månader).
Hybrid- och kontorspolicy: Vi jobbar fyra dagar per vecka från kontoret. Det är valfritt att arbeta hemifrån på fredagar.
Plats: Stockholm, Sverige (Sveavägen 63)
Var med och revolutionera vården!
Om du brinner för att utveckla teknik som hjälper människor och vill arbeta i en agil miljö med hög grad av självständighet, vill vi gärna höra från dig!
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi ID-kontroll och begär utdrag ur belastningsregistret. Vi hanterar rekryteringen internt och ber därför vänligt, men bestämt, att externa konsulter och rekryteringsföretag avstår från att ta kontakt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7090824-1804144". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Doktorse Nordic AB
(org.nr 559058-0089), https://jobs.doktor.se
Sveavägen 63 (visa karta
)
113 50 STOCKHOLM Arbetsplats
Doktor.se Jobbnummer
9700494