Lead Data Analyst - HR & Sustainability | Södertälje
2026-01-28
Är du en erfaren Lead Data Analyst med fokus på HR-data, hållbarhet och CSRD-rapportering och söker ett nytt konsultuppdrag i Södertälje? Jefferson Wells söker nu en Lead Data Analyst - HR & Sustainability till ett spännande och strategiskt uppdrag hos vår kund. Här får du möjligheten att arbeta i en central roll med stort ansvar, hög synlighet och många intressenter - samtidigt som du är anställd som konsult hos Jefferson Wells.
Ort: Södertälje
Start: Så snart som möjligt
Uppdragslängd: 6 månader, med möjlighet till förlängning
Övrigt: Minst 2 dagar i veckan onsite
Om jobbet som Lead Data Analyst - HR & Sustainability
Som Lead Data Analyst - HR & Sustainability hos Jefferson Wells, på uppdrag hos vår kund i Södertälje, får du en nyckelroll i att initiera, leda och strukturera data- och analysarbetet inom ett större projekt med fokus på HR, People & Culture samt hållbarhetsrapportering. Rollen kombinerar strategiskt ansvar med operativt arbete och kräver att du trivs i en komplex miljö med många parallella initiativ och intressenter.
Du fungerar som Data Lead i projektet och ansvarar för att driva data- och rapporteringsspåret, samtidigt som du vidareutvecklar organisationens CSRD-rapportering ur ett data- och analysperspektiv. En viktig del av uppdraget är att säkerställa kvalitet, struktur och spårbarhet i HR-relaterad data under övergången från legacy-system till nya lösningar.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Leda och koordinera data- och rapporteringsarbetet inom projektet
Identifiera, föreslå och prioritera data- och analysinitiativ kopplade till projektets mål
Ta fram genomförandeplaner inklusive tidplan, resursbehov, risker och beroenden
Säkerställa korrekt HR-data, rapportering och analys vid systemövergångar
Vara drivande gentemot IT, arkitekter, verksamhet samt externa och globala intressenter
Vidareutveckla och förbättra CSRD-rapportering ur ett data- och analysperspektiv
Säkerställa datakvalitet, spårbarhet och struktur för hållbarhetsrelaterad data
Kommunicera komplexa data- och analysfrågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt
Den vi söker
Vi på Jefferson Wells söker dig som är en senior och självgående Lead Data Analyst med erfarenhet av HR-data, hållbarhet och rapportering i komplexa organisationer. Du har vana att arbeta i projekt eller program med många intressenter och har förmågan att både tänka strategiskt och leverera operativt. Du är kommunikativ, strukturerad och har lätt för att skapa förtroende i samarbeten på olika nivåer.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Flerårig erfarenhet i roll som Lead Data Analyst, Data Lead eller motsvarande
Erfarenhet av HR-data, People & Culture eller liknande verksamhetsnära dataområden
God förståelse för CSRD, hållbarhetsrapportering och krav på datakvalitet och spårbarhet
Erfarenhet av att leda och strukturera dataarbete i projekt eller förändringsinitiativ
Förmåga att självständigt identifiera initiativ, föreslå lösningar och estimera arbete
Mycket god kommunikativ förmåga och vana att arbeta med många intressenter
Flytande i engelska och svenska, i tal och skrift
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV.
