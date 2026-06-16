Lead Backend Developer
Knightec Group Software and Cloud AB / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-06-16
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Därför är detta jobb för dig För att du vill kombinera djup teknisk kompetens med ledarskap och påverkan. I rollen får du ta ansvar för helheten – från arkitektur och designbeslut till att coacha teamet mot gemensamma mål. Du får mandat att driva tekniska vägval och bidra till att forma hur vi arbetar framåt. Vi arbetar med kunskapsdelning, kodgranskningar, tech talks och hackathons för att utvecklas tillsammans. Du och ditt team väljer de teknologier som bäst löser uppgiften. I slutändan handlar det om att fokusera på det du älskar mest – att lösa tekniska problem och skapa hållbara lösningar.
Du kommer arbeta inom Software & Cloud, som hjälper kunder att utveckla framtidssäkra, storskaliga dator- och mjukvarusystem över hela IT-landskapet – från elektroniska enheter och nätverk till datadrivna företagsapplikationer med stöd av AI och molntjänster.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Leda design och implementering av skalbara, säkra och hållbara molnlösningar.
Implementera och utveckla lösningar inom moln, data och systemintegration.
Fungera som mentor och teknisk rådgivare för teamet.
Samarbeta med utvecklare, data engineers och andra för att skapa integrerade system.
Bidra med nya idéer och hålla teamet uppdaterat om senaste teknologier och bästa praxis.
Arbeta aktivt och hands-on med kodning och teknisk implementation, samt ta tekniskt ansvar i komplexa delar av lösningen.Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av backend-utveckling i Java, varav minst 2 år i en ledande eller arkitektroll.
Erfarenhet av eller starkt intresse för att arbeta med molntjänster såsom Azure eller AWS.
Erfarenhet av containerteknologier (Docker, Kubernetes).
Kunskap om CI/CD-processer och verktyg.
Goda kommunikativa färdigheter och vana att arbeta i team.
Kandidatexamen inom datateknik eller liknande område.
Flytande i svenska och engelska.
En spännande resa med Knightec Group Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling – hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan – från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad – för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll – du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information Tjänsten är placerad på vårt kontor i centrala Sundsvall, Centralgatan 4. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-07-01. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Albert Lindfors, Talent Acquisition Partner. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7918876-2055639". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Software and Cloud AB
(org.nr 556403-0996), https://career.knightecgroup.com
Centralgatan 4 (visa karta
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852 32 SUNDSVALL Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9966053