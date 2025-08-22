Läxhjälpen söker ekonomi- och administrationsansvarig (vikariat)
Insamlingsstift Läxhjälpen / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Insamlingsstift Läxhjälpen i Stockholm
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Är du en driven ekonom som gillar administration? Vill du använda din kompetens för att göra konkret skillnad för unga i Sverige? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Nu söker vi en självgående, strukturerad person som stimuleras av problemlösning, högt tempo och att vara spindeln i nätet. Som ekonomi- och administrationsansvarig har du en viktig och central roll på Läxhjälpen. Det är en bred roll som ansvarar för att löpande ekonomi och administration sköts på bästa sätt, att befintliga system administreras och utvecklas, samt att driva med vår viktiga resultatmätning. Vi är ett litet team som jobbar tillsammans där alla bidrar till verksamhetens framgång. Flexibilitet och samarbete står i fokus.
Exempel på ansvarsområden och arbetsuppgifter:
* ansvar för att genomföra och utveckla Läxhjälpens löpande ekonomihantering, rapportering samt budget- och prognosarbete
* att bistå vid bokslut och löpande lönehantering i samarbete med redovisningsbyrå
* ansvar för Läxhjälpens administration inom kontor och IT, såsom beställningar och inköp, hantering av Google Workspace,
* användarkonton och IT-utrustning samt Läxhjälpens funktionsmejl
* ansvar för att skapa, upprätthålla och utveckla Läxhjälpens administrativa rutiner och processer
* att utveckla och optimera användandet av befintliga och nya system, såsom ekonomi- och CRM- system
* att leda och samordna arbetet med Läxhjälpens årliga betygsinsamling samt hämta in och sammanställa data som ligger till grund för Läxhjälpens resultatmätning
* att leda arbetet med att säkerställa att Läxhjälpen har rutiner för efterlevnad av GDPR
* att administrera, skriva och återrapportera vissa bidragsansökningar till stiftelser och fonder
Vi söker dig som har:
* en relevant utbildning inom ekonomi eller motsvarande dokumenterad erfarenhet som gör att du på ett tryggt sätt kan sköta och utveckla organisationens ekonomifunktion
* mycket goda kunskaper i Excel
* dokumenterad erfarenhet av att ta fram och implementera nya processer, arbetssätt och system inom administration
* dokumenterad erfarenhet av att arbeta i och administrera olika typer av IT-system (såsom ekonomisystem, CRM-system och HR-system).
Det är meriterande om du har:
* arbetat med systemen Fortnox och Salesforce
* kunskap om GDPR-lagstiftning samt erfarenhet av att arbete med dessa frågor
* erfarenhet av att administrera bidragsansökningar för ideell sektor samt av arbete i en organisation som är medlem i Giva Sverige
Som person tror vi att du passar i rollen om du:
* är handlingskraftig och självgående
* är flexibel och kan skifta mellan olika arbetsområden
* trivs med att samarbeta med andra
* gillar att upprätthålla befintliga arbetssätt men också att utveckla och implementera nya processer och system
delar Stiftelsen Läxhjälpens värderingar och vision Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Vi erbjuder en meningsfull och utvecklande roll i ett engagerat team där idéer tas tillvara och initiativ uppmuntras. Du kommer att ingå i ett team med 12 dedikerade kollegor på nationell nivå och 650 högskolestudenter som varje vecka gör för att fler unga ska klara grundskolan.
Rollen är ett föräldravikariat från 15 december 2025 - 15 januari 2027 på 100% och utgår från vårt kontor i Sickla i Stockholm. Möjlighet till distansarbete finns. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Låter det som din nästa utmaning? Välkommen att skicka in din ansökan. Vi vill att den innehåller både ett CV och ett personligt brev.
Vid frågor om tjänsten kontakta Karin Nolke Grubbström på 0708-118394, karin@laxhjalpen.se
.
Kontakt i säljande syfte undanbedes.
Skillnaderna mellan skolor, var du bor, var du kommer från och vad dina föräldrar jobbar med avgör i allt större utsträckning hur stor sannolikheten är att du klarar skolan. Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som verkar där det behövs som allra mest. Läxhjälpen är gratis för eleverna och läxhjälparnas löner finansieras genom stöd från näringsliv och offentlig sektor.
Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag - att allt fler unga inte klarar skolan och riskerar att hamna utanför samhället. Noga utvalda, avlönade, högskolestudenter hjälper ungdomar med studierna två kvällar i veckan och är samtidigt positiva förebilder och mentorer. Vi har sedan starten 2007 arbetat fram ett strukturerat arbetssätt och ett tydligt mål - betygen ska höjas och eleverna nå vidare till gymnasiet. Vi finns idag i över 100 skolor i bland annat Stockholm, Södertälje, Västerås, Norrköping, Göteborg, Landskrona, Umeå, Sundsvall, Uppsala, Gävle och Malmö.
• ---------------
Gilla oss på Facebook: www.facebook.com/laxhjalpen
Följ oss på LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/stiftelsen-l-xhj-lpenhttp://www.laxhjalpen.se Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Insamlingsstift Läxhjälpen
, http://laxhjalpen.se Arbetsplats
Stiftelsen Läxhjälpen Kontakt
Generalsekreterare
Karin Nolke Grubbström karin@laxhjalpen.se 070 811 83 94 Jobbnummer
9471631