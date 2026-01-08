Lättmatros Strömma Kanalbolaget Göteborg
Strömma Kanalbolaget är ett varumärke inom koncernen Strömma Turism & Sjöfart AB som bedriver upplevelsebaserade resor och aktiviteter i flera städer runt om i Norden. Till vår Göteborgsverksamhet söker vi nu säsongsanställda lättmatroser för arbete ombord våra skärgårdsfartyg som trafikerar Göteborgs hamn och skärgården.
Inför säsongen 2026 söker vi pålitliga och engagerade lättmatroser med stort driv för arbete ombord våra Göteborgsbaserade fartyg. Som lättmatros har du ett omväxlande och serviceinriktat arbete. I arbetet ingår tillsyn samt visst underhåll av fartygets maskiner, skötsel av passagerar- och personalutrymmen samt enklare digitala dokumentations- och uppföljningsrutiner kopplade till vårt säkerhets- och miljösystem. Säkerheten ombord liksom kundservicen är centrala delar i däckspersonalens arbete. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med ansvariga för fartygens dagliga drift och vara företagets ansikte utåt mot gäster och besökare på våra kryssningar och körningar i skärgården.
VI ERBJUDER DIG
Säsongsarbete med start under våren eller sommaren, med sjödagar för alla arbetsdagar ombord, och chans till förlängning eller extrajobb september-december
Chansen att jobba ombord flera olika typer av fartyg och med olika produkter inom koncernen
Serviceinriktat arbete med många roliga möten och upplevelser
Ett dynamiskt och omväxlande jobb med stora utvecklingsmöjligheter
Arbete i västkustens vackraste miljöer med härliga kollegor - Kanske Göteborgs roligaste sommarjobb!
DU ÄR
En prestigelös och lösningsorienterad lagspelare som bidrar till en positiv stämning bland dina arbetskamrater
Social och intresserad av människor
Flexibel, lättlärd, professionell och pålitlig
Under stressiga omständigheter såväl som i slutet av en lång arbetsdag klarar du av att ge gästerna ett professionellt och serviceinriktat bemötande
DU HAR
Lättmatrosbehörighet eller högre
Giltig Basic Safety
Dokumenterad erfarenhet av däckstjänst och fartygsunderhåll
Flytande engelska i tal och skrift
Giltigt läkarintyg för sjöfolk
OCH DU HAR KANSKE OCKSÅ
Erfarenheter av arbete inom turism- och upplevelsebranschen eller annat serviceyrke
Just påbörjat eller är mitt uppe i universitets-/högskolestudier
Maskinbefälsexamen klass VIII
Växt upp med båtar
Möjlighet att arbeta heltid eller extra under våren och hösten
Välkommen med din ansökan senast den 27/2 2026.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömma Turism & Sjöfart AB
(org.nr 556051-5818), https://www.stromma.com/en-se/gothenburg/
Pusterviksgatan 13
413 01 GÖTEBORG Kontakt
Operativ chef
Operativ chef
Leila Geljana leila.geljana@stromma.se 0703403147
