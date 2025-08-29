Lastväxlarförare med CE kort
Hali AB / Fordonsförarjobb / Ovanåker
2025-08-29
Vi söker nya kollegor då vi utökar med fler lastväxlare.
Vi erbjuder dig ett roligt, fritt men ansvarsfullt arbete, där du får känna att du verkligen bidrar och gör nytta för våra kunder. Publiceringsdatum2025-08-29Om företaget
HALI AB är ett företag där vi värdesätter vår team känsla.
Vi söker chaufförer med start så fort vi hittar rätt kollega fram till vecka 36 med möjlighet till tillsvidare anställning efter de.
Lastväxlarförare Alfta
Vårt uppdrag består i att frakta olika typer av containrar till tömning, utställ med mera men även att köra ut motvikter, gruskörning tex.
För denna tjänst krävs det att du har CE-körkort. och gärna apv 2.1
Tjänsten kräver
CE-körkort
YKB
Digitalt färdskrivarkort
Som person är det viktigt att du har förmågan att arbeta självständigt. Du tycker om att samarbeta och du bidrar till ett gott arbetsklimat tillsammans med transportledning och dina kollegor. Eftersom arbetet innebär att du är vårt ansikte utåt i mötet med våra kunder behöver du ha en gedigen känsla för service med stort lösningsfokus för att lösa de problem som våra kunder har. Vi ser också att det är viktigt att du har ett gott säkerhets tänk.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom branschen men vi lägger stor vikt vid att du är rätt person med god arbetsmoral, en vilja att lära dig och förmågan att anpassa dig när det uppstår nya situationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: johan@hali.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LVX". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hali AB
(org.nr 556290-7385)
Runemovägen 21 (visa karta
)
822 92 ALFTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9483418