Lastväxlare
Ragn-Sells Recycling AB / Maskinförarjobb / Tidaholm Visa alla maskinförarjobb i Tidaholm
2026-06-08
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ragn-Sells Recycling AB i Tidaholm
, Haninge
, Jönköping
, Lidköping
, Vara
eller i hela Sverige
Vill du göra riktig skillnad varje dag? På Ragn-Sells är det exakt det vi gör, oavsett vilken position du har. Vi är ett familjeföretag i tredje generationen med erfarenheten i ryggen och blicken mot morgondagens innovationer. Hos oss får du vara med och forma en cirkulär framtid där vi minskar behovet av att bryta nya råvaror och istället använder det vi redan har – om och om igen.
Till vår verksamhet i Tidaholm söker vi nu en CE-chaufför för att köra vår lastväxlare.
Vi erbjuder dig
Arbete inom en av Sveriges viktigaste branscher
En trevlig arbetsplats med bra och kompetenta kollegor
Anställningsvillkor med marknadsanpassade löner, kollektivavtal, pension, utvecklingsmöjligheter, friskvårdsbidrag osv.
Kompetensutvecklingsmöjligheter genom vår egen Akademi.Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Du kommer huvudsakligen att köra lastväxlare och samla in avfall från våra kunder samt köra till olika mottagare.
Ett arbete som naturligtvis ska utföras med god kvalitet och service. I arbetet ingår att hålla fordon och övriga resurser i gott skick och som miljöföretag är vi måna om en miljövänlig och kostnadseffektiv körning. Fordonsunderhåll ingår i tjänsten.Profil
Du som söker tjänsten är van chaufför med minst CE-behörighet, yrkeskompetensbevis (YKB) och digitalt förarkort.
För att lyckas med arbetet är det viktigt att du är serviceinriktad, ansvarstagande, självgående och har god samarbetsförmåga. Du ska ha god datorvana och behärska svenska väl i både tal och skrift. Du har god fysik och är godkänd som yrkesförare utifrån medicinska krav.
Branscherfarenhet är meriterande men inget krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsteställe: Tidaholm
Heltid 40 tim/vecka, schemalagda arbetstider
Tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning.Så ansöker du
Du söker denna tjänst genom knappen Ansök nedan, där du registrerar ditt CV och personliga brev. Då urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag rekommenderar vi att du skickar din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 2026-06-10.
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta nedan kontaktperson.
Välkommen med din ansökan!
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Våra erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. Vi är drygt 1600 medarbetare i Sverige. Ragn-Sells koncernen finns dessutom i Norge, Danmark och Estland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ragn-Sells Recycling AB
(org.nr 556057-3452)
522 30 TIDAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ragn-Sells Jobbnummer
9952207