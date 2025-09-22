Lastmaskinförare till NCC Industry - Umeå
2025-09-22
Vi söker en lastmaskinförare till våra bergtäkter i Umeå. Arbetet består främst av utlastning och materialflytt inom anläggningen, men matning av kross- och sorteringsverk kan också ingå i arbetet. Krossmaterialet vägs ut på fordonsvåg.
Förarbevis för hjullastare anläggning är ett krav, har du även förarbevis för grävmaskin är det meriterande. Erfarenhet från krossverksamhet/svetskunskaper och att bemöta kunder är meriterande. Har du gällande kravutbildningar som Heta arbeten och HLR är det ett plus. Vi söker en person som är lyhörd, serviceinriktad och som tycker om att arbeta med människor. Du kommer att ha en spindel i nätet roll, därför är det viktigt att du är flexibel, stresstålig, ansvarstagande och självständig. Ordning och reda samt att ha ett gediget säkerhetstänk på arbetsplatsen är en självklarhet för dig.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Umeå. Provanställning kan komma att tillämpas. B-körkort är ett krav. Ordinarie arbetstid är dagtid, måndag-fredag. Urval sker löpande så ansök därför så snart som möjligt, dock senast 2025-10-19. Registrera din ansökan och CV nedan.
Kontakta gärna Site Manager Örjan Lidström 070-207 58 00
I enlighet med NCCs säkerhetskultur genomför vi bakgrundskontroll på våra slutkandidater.
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benifex.
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
