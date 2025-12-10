Låstekniker Till Certego - Örebro
2025-12-10
Vill du arbeta i ett företag där du trivs, utvecklas och varje vecka avslutar med en bra känsla i kroppen? Där du får arbeta nära kunniga kollegor och möta nya utmaningar i en bransch i ständig utveckling? Då kan CERTEGO vara helt rätt arbetsplats för dig.
Om rollen
Som låstekniker hos CERTEGO i Örebro får du en varierad och utvecklande vardag. Du arbetar både självständigt och i projekt tillsammans med kollegor. Dina arbetsuppgifter består främst av:
Service och underhåll av lås, dörrar och dörrautomatiker
Felsökning och problemlösning ute hos våra kunder
Nyinstallationer av säkerhetslösningar i både mindre och större projekt
Att hålla dig uppdaterad inom den senaste tekniken på marknaden
Här blir du en del av ett sammansvetsat team där man hjälps åt, delar kunskap och arbetar mot gemensamma mål. Du möter olika typer av kunder och miljöer - vilket gör att ingen dag är den andra lik.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av säkerhetsinstallationer och som vill ta nästa steg i din utveckling. Kanske arbetar du idag som säkerhetstekniker, låstekniker, inom bygg eller som fastighetsskötare med inslag av lås- och dörrmiljöer.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
Är social, serviceinriktad och gillar kundkontakt
Har ett tekniskt intresse och tycker om att lösa problem
Gillar att tänka nytt och hitta smarta lösningar
Trivs i en vardag som innehåller både frihet och ansvar
Körkort B
Godkänt utdrag ur belastningsregistret
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi dig?
CERTEGO strävar efter att vara branschens bästa arbetsgivare. Här får du:
Bra anställningsvillkor och kollektivavtal (SVEMEK - IF Metall)
Möjlighet till vinstdelning
Personlig servicebil - med miljövänliga alternativ
Goda utvecklingsmöjligheter och löpande utbildningar
Friskvårdsbidrag och en stark teamkänsla
Jourtjänst kan förekomma.
Vill du få en känsla för hur det är att arbeta hos oss? Följ oss på Facebook och LinkedIn - där kan du möta framtida kollegor, se vad som händer i organisationen och hålla koll på lediga tjänster.
Ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Bergvik & Partners och vid eventuella frågor kring rollen når du rekryteringskonsult Robin Ring på robin.ring@bergvikpartners.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergvik & Partners AB
(org.nr 559380-6705), https://www.bergvikpartners.se/ Arbetsplats
Bergvik & Partners Kontakt
Fredrik Bergvik fredrik.bergvik@bergvikpartners.se Jobbnummer
9638332