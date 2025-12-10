Låstekniker Till Certego - Örebro

Bergvik & Partners AB / Finmekanikerjobb / Örebro
2025-12-10


Vill du arbeta i ett företag där du trivs, utvecklas och varje vecka avslutar med en bra känsla i kroppen? Där du får arbeta nära kunniga kollegor och möta nya utmaningar i en bransch i ständig utveckling? Då kan CERTEGO vara helt rätt arbetsplats för dig.
Om rollen
Som låstekniker hos CERTEGO i Örebro får du en varierad och utvecklande vardag. Du arbetar både självständigt och i projekt tillsammans med kollegor. Dina arbetsuppgifter består främst av:

Service och underhåll av lås, dörrar och dörrautomatiker


Felsökning och problemlösning ute hos våra kunder


Nyinstallationer av säkerhetslösningar i både mindre och större projekt


Att hålla dig uppdaterad inom den senaste tekniken på marknaden


Här blir du en del av ett sammansvetsat team där man hjälps åt, delar kunskap och arbetar mot gemensamma mål. Du möter olika typer av kunder och miljöer - vilket gör att ingen dag är den andra lik.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av säkerhetsinstallationer och som vill ta nästa steg i din utveckling. Kanske arbetar du idag som säkerhetstekniker, låstekniker, inom bygg eller som fastighetsskötare med inslag av lås- och dörrmiljöer.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:

Är social, serviceinriktad och gillar kundkontakt


Har ett tekniskt intresse och tycker om att lösa problem


Gillar att tänka nytt och hitta smarta lösningar


Trivs i en vardag som innehåller både frihet och ansvar


Körkort B


Godkänt utdrag ur belastningsregistret


Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi dig?
CERTEGO strävar efter att vara branschens bästa arbetsgivare. Här får du:

Bra anställningsvillkor och kollektivavtal (SVEMEK - IF Metall)


Möjlighet till vinstdelning


Personlig servicebil - med miljövänliga alternativ


Goda utvecklingsmöjligheter och löpande utbildningar


Friskvårdsbidrag och en stark teamkänsla


Jourtjänst kan förekomma.
Vill du få en känsla för hur det är att arbeta hos oss? Följ oss på Facebook och LinkedIn - där kan du möta framtida kollegor, se vad som händer i organisationen och hålla koll på lediga tjänster.
Ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Bergvik & Partners och vid eventuella frågor kring rollen når du rekryteringskonsult Robin Ring på robin.ring@bergvikpartners.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bergvik & Partners AB (org.nr 559380-6705), https://www.bergvikpartners.se/

Arbetsplats
Bergvik & Partners

Kontakt
Fredrik Bergvik
fredrik.bergvik@bergvikpartners.se

Jobbnummer
9638332

