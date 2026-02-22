Låstekniker/Låssmed Nylås AB, Stockholm
Nylås AB / Finmekanikerjobb / Sundbyberg Visa alla finmekanikerjobb i Sundbyberg
2026-02-22
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nylås AB i Sundbyberg
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett mindre företag där du får stort ansvar, frihet och möjlighet att påverka din egen utveckling?
Nylås AB söker nu en ny medarbetare till vårt team i Stockholm. Vi värdesätter personlighet, ansvarstagande och engagemang högre än tidigare branscherfarenhet. Du får intern upplärning inom lås och säkerhet.
Det viktigaste för oss är inte vad du gjort tidigare, utan vem du är och vad du kan bidra med.Publiceringsdatum2026-02-22Dina arbetsuppgifter
Installation och service av lås och säkerhetssystem
Felsökning och problemlösning ute hos kund
Kundkontakt och uppföljning av ärenden
Självständigt arbete med stort eget ansvar
Våra kontor finns i Sundbyberg och Sollentuna, men du behöver inte bo i något av områdena eftersom du utgår hemifrån i tjänsten.
Tjänsten innebär rullande schema med viss jourtjänst kvällstid samt arbete var tredje helg. Du har tillgång till firmabil i tjänsten.
Vi söker dig som
Är tålmodig, lösningsorienterad och noggrann
Trivs med ansvar och självständigt arbete
Är trygg i kundkontakt och professionell i din kommunikation
Har B-körkort för manuell växellåda (krav)
Är bosatt i Stockholm
Har god svenska i tal och skrift
Erfarenhet inom lås- eller säkerhetsbranschen samt praktiskt eller tekniskt arbete med god verktygsvana är meriterande.
Vi ser även positivt på om du har andra kompetenser som kan bidra till företagets utveckling.
Vi erbjuder
Heltidsanställning
Fast lön med bonusmodell kopplad till prestation
Intern utbildning
Rikskortet som förmån
En långsiktig roll i ett företag där varje medarbetare är viktig
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Start enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande - skicka din ansökan till: rekrytering@nylas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: rekrytering@nylas.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Låstekniker/Låssmed". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nylås AB
(org.nr 559116-3802), https://nylas.se/
Humblegatan 24A (visa karta
)
172 39 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterings ansvarig
Felicia Steen rekrytering@nylas.se 08306667 Jobbnummer
9756220