Låstekniker
Är du en erfaren låstekniker som är intresserad av någonting nytt? Vill du arbeta i ett stabilt företag med god sammanhållning, hög kvalitet och korta beslutsvägar? Då kan detta vara jobbet för dig!
I rollen om låstekniker hos Lås & Larmteknik kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter främst inom installation & driftsättning och även passagesystem och kameraövervakning kan förekomma. Arbetsområdet är Nacka / Värmdö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Installation. Driftsättning & felsökning
Larm, passage, kameraövervakning
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegorna på plats
För att trivas i denna roll behöver du ha
Minst 5 års erfarenhet av liknande arbete
God kundkontakt
Datavana
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort
För att trivas i denna roll ser vi gärna att du erbjuds
Stabilitet, kollektivavtal och goda anställningsvillkor
Arbeta med stora kunder och projekt
Ett prestigelöst arbetsklimat
Om Lås & Larmteknik:Lås Larmteknik är en komplett leverantör av säkerhetslösningar som grundades år 2001 och är idag 10st anställda. I vårt breda utbud hittar du allt från enklare produkter till mer avancerade säkerhetslösningar. Våra lösningar används av såväl privatpersoner som företag, kommuner och statliga verk. Vi är specialiserade på installation, projektering, säkerhetssystem och service av lås, men kan hjälpa dig med allt som rör säkerhet och trygghet av ditt hem eller arbetslokaler. Våra tjänster finns tillgängliga i Stor-Stockholm. I speciella fall kan vi även utföra rikstäckande arbeten.
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Lås & Larmteknik med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm, anton.holm@jobway.se
Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Mörtnäs Hagväg 1 (visa karta
)
134 44 GUSTAVSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lås & Larmteknik Värmdö AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Anton Holm anton.holm@jobway.se +46708556261 Jobbnummer
9862360