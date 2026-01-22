Lastbilstekniker / Mekaniker Vimmerby
2026-01-22
Vi utökar nu vårt team med en mekaniker och söker dig som vill jobba med tunga fordon
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga gäng i Vimmerby! Är du Lastbilstekniker och intresserad av en ny utmaning? Hos oss får du möjligheten att arbeta med branschens mest teknikdrivna mekaniker som gör allt och lite till för våra kunder.Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
I rollen som Lastbilstekniker ansvarar du för att självständigt utföra samtliga förekommande reparations- och underhållsarbeten. Du gillar att reparera tunga fordon men du har även stort fokus på att ge kunden bästa möjliga service. En vanlig arbetsdag består av varierande arbeten såsom felsökning, service och reparation men även uppdatering på bilar. Vi ser till att du löpande får utbildning och utvecklas i takt med framtidens fordon och tekniker.
Om dig
Vi ser gärna att du har kommit en bra bit på väg i din yrkesroll och redan är etablerad som tekniker i branschen, med minst tre års relevant erfarenhet. Kunskap och intresse inom fordonselektronik är meriterande. Du har ett naturligt ansvarstagande och bidrar till ett gott samarbete genom att vara hjälpsam, prestigelös och lösningsorienterad - egenskaper som vi ser som självklara hos en bra arbetskollega.Om företaget
Vi ger dig en anställning i ett tryggt och stabilt familjeföretag med ett starkt varumärke, offensiv tillväxtstrategi, framåtanda och snabba beslutsvägar. Vi är en arbetsgivare med ett starkt medarbetarperspektiv som alltid vill bli bättre och utvecklas.
Vår värdegrund är den som genomsyrar allt vi gör på Finnvedens Lastvagnar. Den står för hur vi bemöter våra kunder och varandra. Våra ledstjärnor i vardagen är yrkesstolthet, driv, öppenhet och närhet.Så ansöker du
Sista ansökningsdatum är 28 februari 2026.
För mer information om tjänsten, kontakta Servicechef Christian Nord, tfn: 0492-691 41. Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med din ansökan då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum.
Passar beskrivningen in på dig? Då hoppas vi höra ifrån dig!
