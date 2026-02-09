Lastbilstekniker / Mekaniker Nässjö
Finnvedens Lastvagnar AB / Maskinreparatörsjobb / Nässjö Visa alla maskinreparatörsjobb i Nässjö
2026-02-09
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finnvedens Lastvagnar AB i Nässjö
, Jönköping
, Vetlanda
, Värnamo
, Vimmerby
eller i hela Sverige
Finnvedens Lastvagnar är Sveriges största privata återförsäljare av Volvo Lastvagnar, med verksamhet på 20 anläggningar i Småland, Blekinge, Skåne, Västergötland och Värmland. Företaget bedriver försäljning av Volvo Lastvagnar, service av lastvagnar och bussar, försäljning av reservdelar samt tillhandahåller tilläggstjänster så som finansiering, hyrlast och serviceavtal. Bolaget omsätter ca 1,7 miljard kronor och har ca 300 anställda. Finnvedens Lastvagnar ingår i Liljedahl Group som är en familjeägd bolagsgrupp som omsätter cirka 19 miljarder kronor och har ca 1 500 anställda.
Läs mer på http://www.finnvedenslast.se.
Vi söker mekaniker till tunga fordon - bli en del av vårt team
Brinner du för fordon och teknik? Har du ett hjärta som klappar lite extra för tunga fordon och älskar känslan av att lösa problem med både skicklighet och fingertoppskänsla? Då kan du vara den vi letar efter!Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Hos oss får du en varierad och utvecklande vardag där du arbetar med service, felsökning och reparation av tunga fordon.
Du blir en del av ett erfaret team som gärna delar med sig av sin kunskap och som tillsammans gör det lilla extra för våra kunder. Vi satsar långsiktigt på våra medarbetare och erbjuder kontinuerlig utbildning inom ny teknik, digitala system och framtidens fordon.
Som mekaniker arbetar du brett med både mekaniska och tekniska uppgifter. Ingen dag är den andra lik och du får möjlighet att utveckla din kompetens i takt med att tekniken utvecklas. Kundkontakt är en naturlig del av arbetet och din servicekänsla är därför en viktig framgångsfaktor.
Om dig
Du har ett genuint intresse för teknik och tunga fordon och drivs av att lösa problem. Har du tidigare erfarenhet som mekaniker eller tekniker är det ett plus, men inget krav - vi välkomnar även dig som är i början av din karriär och vill växa tillsammans med oss. Kunskap inom fordonselektronik är meriterande.
Vi tror att du:
- trivs i ett lag där man stöttar varandra
- tar ansvar och arbetar lösningsorienterat
- har ett professionellt och serviceinriktat förhållningssättOm företaget
Hos Finnvedens Lastvagnar får du tryggheten i ett stabilt familjeföretag Vi har korta beslutsvägar, ett stort medarbetarfokus och en arbetskultur som bygger på våra värderingar:
yrkesstolthet, driv, öppenhet och närhet.
Din ansökan
Sista ansökningsdatum är 15 februari 2026.
För mer information om tjänsten, kontakta Servicechef Morgan Hansson, tfn: 0380-55 67 96. Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med din ansökan då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum.
Passar beskrivningen in på dig? Då kan detta vara din nästa utmaning!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/7". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finnvedens Lastvagnar AB
(org.nr 556055-6515) Arbetsplats
Finnvedens Lastvagnar - Nässjö Kontakt
Morgan Hansson 0380-556796 Jobbnummer
9732787