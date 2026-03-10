Lastbilsstation söker trafikledare till vår terminal i Luleå
2026-03-10
Lastbilsstation växer, får in nya kunder och fortsätter att stärka vår position i branschen! Hos oss får du utvecklas i takt med att verksamheten växer.
Som trafikledare hos oss arbetar du mitt i händelsernas centrum. Du håller ihop planeringen, ser till att rätt uppdrag hamnar hos rätt chaufför och skapar struktur även när tempot är högt. Rollen passar dig som trivs med variation, snabba avstämningar och ett arbete där ingen dag är den andra lik.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
I rollen som trafikledare vid vår terminal i Luleå blir du en del av ett team på ca 50 personer bestående av terminalarbetare, chaufförer och tjänstemän.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Planera och dirigera uppdrag till chaufförerna
Hantera bokningar i vårt trafikledningssystem
Styra upphämtningar och leveranser utifrån kapacitet och lämplig transport
Ha kontakt med chaufförer, kundcenter, kunder och övriga terminaler via mejl och telefon
Svara på frågor kring gods, leveranser och eventuella avvikelser
Vi tillämpar alltid provanställning med förhoppning om att den övergår i en tillsvidareanställning.Kvalifikationer
Det är meriterade om du har erfarenhet av trafikledning!
Du har även:
God datorvana
Erfarenhet av att arbeta i olika system
Vana att kommunicera via mejl och telefon
Som person är du:
Strukturerad, noggrann och ansvarsfull
Flexibel och trivs i ett högt tempo
Självgående men samarbetar gärna med kollegor
Serviceinriktad mot både kunder och medarbetare
Vid eventuell anställning kontrolleras belastningsregistret och ett utslag kan påverka möjligheten till anställning.
Om anställningen
Vi månar om våra anställda och erbjuder bland annat:
Friskvårdsbidrag
Förstärkt föräldrapenning
Rekryteringsbonus
Ersättning för landstingsfinansierad sjukvård upp till högkostnadsskydd
Trivselpeng
Rikskortets lunchförmån
Dagligt fika
Förmånscykel
Vi är även kollektivavtalsansluta och tillämpar Tjänstemannaavtalet för transportföretagen.
Välkommen att söka tjänsten som trafikledare till vår terminal i Luleå redan idag!
Rekrytering sker löpande, så vänta inte med din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka din ansökan till jobb@lastbilsstation.se
och ange referens "Trafikledare Luleå".
STATIONERINGSORT: Luleå
OMFATTNING: 100 %
ARBETSTID: Dag
TILLTRÄDE: Snarast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Trafikledare Luleå"".
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Trafikledare Luleå"". Omfattning
Arbetsgivare Skellefteå Lastbilsstation AB (org.nr 556550-0674), https://www.lastbilsstation.se/
(org.nr 556550-0674), https://www.lastbilsstation.se/
Betongvägen 36 (visa karta
)
973 45 LULEÅ Jobbnummer
9788612