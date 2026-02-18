Lastbilsstation söker B-chaufförer till Sollefteå
2026-02-18
Skellefteå Lastbilsstation fortsätter att växa och utveckla verksamheten i Sollefteå. Nu söker vi fler engagerade och yrkesskickliga medarbetare som vill bli en del av vårt team och vara med och bidra till den fortsatta utvecklingen på orten.
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag!Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Arbetet som chaufför består främst i att distribuera gods i Sollefteå med omnejd men tjänsten innefattar även sortering och scanning av gods samt lossning och lastning av bilar. Hos oss är varje bil en egen ekonomisk enhet och du ansvarar för att den linjen du kör bidrar med positiva ekonomiska resultat till företaget i stort. Vi tillämpar alltid provanställning med förhoppning om att det ska övergå i en tillsvidareanställning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har hög arbetsmoral, är snabb, noggrann och har ett bra kundbemötande. B-behörighet samt goda kunskaper i svenska språket är ett krav. Vi arbetar med digital skanning så det krävs att du har systemvana och kan hantera digitala arbetsverktyg. Kunskaper i engelska, truckbehörighet och tidigare branscherfarenhet samt vana ifrån styckegodshantering är meriterande.
Vid eventuell anställning kontrolleras belastningsregistret och ett utslag i belastningsregistret kan påverka din möjlighet till anställning.
Om anställningen
Vi månar om våra anställda och erbjuder exempelvis:
Friskvårdsbidrag
Förstärkt föräldrapenning
Rekryteringsbonus
Ersättning för landstingsfinansierad sjukvård upp till högkostnadsskydd
Trivselpeng
Rikskortets lunchförmån
Dagligt fika
Förmånscykel
Vi är även kollektivavtalsansluta och tillämpar transportavtalet.
Välkommen att söka tjänsten som B-chaufför till vår terminal i Sollefteå redan idag. Ansök genom att mejla din ansökan till: jobb@lastbilsstation.se
och ange referens "B-chaufför Sollefteå". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: jobb@lastbilsstation.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""B-chaufför Sollefteå"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Lastbilsstation AB
https://www.lastbilsstation.se/
Storgatan 99 (visa karta
)
881 40 SOLLEFTEÅ
9750145