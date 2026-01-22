Lastbilsstation Luleå söker terminalarbetare med fordonsansvar
Skellefteå Lastbilsstation AB / Lagerjobb / Luleå Visa alla lagerjobb i Luleå
2026-01-22
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå Lastbilsstation AB i Luleå
, Skellefteå
, Umeå
, Kiruna
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Vill du kombinera ett aktivt terminalarbete med ett tydligt ansvar för fordon och trafiksäkerhet? Nu söker vi en terminalarbetare med fordonsansvar till vår verksamhet i Luleå.
Tjänsten är förlagd till dagtid och är en kombinerad roll där du arbetar operativt i terminalen samtidigt som du har ett särskilt ansvar för våra fordon.
Arbetsbeskrivning
Som terminalarbetare blir du en del av vårt team i Luleå. Ditt arbete består främst av sortering och scanning av gods samt lastning och lossning. Arbetet är fysiskt och tempot är högt, vilket passar dig som trivs med att vara aktiv och skapa ordning i flödet.
I rollen ingår även ansvar som fordonsansvarig. Det innebär ett övergripande ansvar för att företagets fordon är i trafiksäkert skick och uppfyller gällande lagkrav. Du planerar och följer upp service, löpande och förebyggande underhåll samt hanterar reparationer.
I ansvaret ingår även att säkerställa att däckbyten sker enligt fastställda rutiner samt att arbeta kontinuerligt med kostnadsoptimering, minskat stillestånd och en hög fordonsstandard.Publiceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
Vi söker dig som är snabb i steget, noggrann, gillar att arbeta i lag och är strukturerad i ditt arbetssätt. Truckkort samt CE-kort är ett krav. Hjullastare är meriterande. För att trivas i rollen krävs det att du är en aktiv person som gillar att arbeta fysiskt. Det är även en fördel om du tidigare arbetat i terminal och med styckegodshantering. Vid eventuell anställning kontrolleras belastningsregistret och ett utslag i belastningsregistret kan påverka din möjlighet till anställning.
Om anställningen
Vi månar om våra anställda och erbjuder exempelvis:
Friskvårdsbidrag
Förstärkt föräldrapenning
Rekryteringsbonus
Ersättning för landstingsfinansierad sjukvård upp till högkostnadsskydd
Trivselpeng
Rikskortets lunchförmån
Dagligt fika
Förmånscykel
Vi är även kollektivavtalsansluta och tillämpar transportavtalet.
Välkommen att söka tjänsten som terminalarbetare med fordonsansvar till vår terminal i Luleå redan idag. Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansök genom att mejla din ansökan till: jobb@lastbilsstation.se
och ange referens "Terminalarbete/fordon Luleå" . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: jobb@lastbilsstation.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Terminalarbete/fordon Luleå"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Lastbilsstation AB
(org.nr 556550-0674), https://www.lastbilsstation.se/
Betongvägen 36 (visa karta
)
973 45 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9699364