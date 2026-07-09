Lastbilssäljare - Scania Sverige AB, Norrköping
Scania Cv Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Södertälje Visa alla butikssäljarjobb i Södertälje
2026-07-09
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Rollöversikt
Scania leder omställningen i branschen från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till att bli en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar. Inför sommaren 2027 söker vi en ny säljare till Norrköping, då nuvarande säljare planerar att gå i pension. Vi söker därför redan nu en ersättare. Tillträde sker i dialog och i god tid före pensionen, troligen i början av 2027.
Regionen kring Norrköping ligger i framkant när det gäller elektrifiering. Det är därför viktigt att du ser möjligheterna och är nyfiken på omställningen till elfordon.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Din roll som säljare är tydlig: med fokus på kunden och kundens affär ska du skräddarsy lösningar med lastbil och tillhörande tjänster som skapar bästa möjliga ekonomi för kunden.
Vårt mål är att hjälpa våra kunder att bli de mest lönsamma i branschen. För att lyckas krävs att du bygger långsiktiga kundrelationer, inger förtroende och sätter dig in i kundens verksamhet.
Du ansvarar för att ta fram alla detaljer tillsammans med påbyggare och för att samordna allt som krävs för att presentera ett komplett affärsupplägg.
Du argumenterar tydligt för kundvärdet. Servicelösningar och finansieringslösningar är minst lika viktiga som själva lastbilsspecifikationen för att skapa en långsiktigt lyckad affär.
Du arbetar med uppsökande försäljning och har samtidigt förmågan att vårda och utveckla befintliga kundrelationer. Till din hjälp har du ett starkt team av kollegor hos återförsäljaren och distributören.Profil
Du har ett starkt intresse för försäljning. Produkterna är tekniskt avancerade, och det är en fördel om du har ett teknikintresse som du kan omsätta i värdeskapande argumentation gentemot kunderna.
Du kommer att ansvara för ett eget distrikt med tydliga mål gällande volym och lönsamhet. Därför är det viktigt att du är driven, självgående och motiveras av kundmöten och affärer.
Det är meriterande om du har erfarenhet av relationsbyggande företagsförsäljning, gärna inom kommersiell fordonsindustri.
Eftersom du har ett stort ansvar för affärens resultat behöver du ha god struktur, ansvarskänsla och förmåga att hantera och följa upp avvikelser.
Som person är du positiv, engagerande och en lagspelare med stark drivkraft. Du tar initiativ och trivs i en föränderlig miljö.
Du arbetar strukturerat och har en god förmåga att prioritera, vilket hjälper dig att hålla kontroll över dina affärer.
Du är också nyfiken och vill utvecklas – branschen förändras snabbt och elektrifieringen innebär att exempelvis service- och finansieringslösningar får en allt större betydelse.
Du talar och skriver obehindrat på svenska samt har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Delar av intervjuprocessen kan komma att ske på engelska.
Körkort med B-behörighet är ett krav. Har du även C-, D- eller E-behörighet är det meriterande.
Tjänsten är på heltid med placering i Norrköping. Vi välkomnar sökande oavsett kön.
Ytterligare information
För mer information är du välkommen att kontakta:
Rickard Arvidsson, Återförsäljarchef Norrköping/Södermanland, 010-708 64 85
Kjell Ohlsson, Area Sales Manager, 010-708 08 98 Så ansöker du
Din ansökan ska innehålla personligt brev och CV. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden med start i mitten av augusti. Sista ansökningsdag är 30 september 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania Cv Aktiebolag
(org.nr 556084-0976)
151 87 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Scania CV AB Jobbnummer
9998579