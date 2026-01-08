Lastbilsmontör till kund i Falkenberg kommun
2026-01-08
Publiceringsdatum2026-01-08Om företaget
Hos vår kund byggs helt kundanpassade lastbilspåbyggnader i till lastbilar, släpvagnar, trailers, samt växelskåp. Uppbyggnaden är i sandwichkonstruktion och ger lätta, men ändå starka produkter.
Vad erbjuder rollen?
Vi söker för vår kunds räkning nya medarbetare till deras produktion.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken avdelning du arbetar på, men kan bestå av till exempel: - Montering- Nitning- Limning- Ställande och programmering av maskiner- Snickeriarbete
En del av arbetet är maskinstyrt, men det innefattar också manuella moment.
Villkor:Start: Efter överenskommelseOrt: Falkenberg kommunOmfattning: HeltidArbetstider: Dagtid - Måndag - fredag
Vem är du?
För att passa i rollen tror vi att du som söker är flexibel, självgående och van vid fysiskt arbete. Du är den som presterar det lilla extra och drivs av goda resultat. Vidare är du en person som har god arbetsmoral och är produktiv. Svenska i tal och skrift är en förutsättning för arbetet, och likaså körkort och bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper, då vi tror att man kommer långt med rätt inställning.Det viktigaste är att du har ett tekniskt intresse, är praktiskt lagt och tycker om fysiskt arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av att meka samt fordonsintresse. Vidare är det meriterande om du har någon dokumenterad utbildning eller erfarenhet inom fordon, industri, elektronik, bygg eller liknande.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Johan på johan.dahlqvist@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
